"Контртерористична" операція в місті триває.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило про отримання контролю над усіма державними органами в Алмати.

Про це повідомляє державний телеканал "Хабар 24".

Читайте такожВ Алмати влада розпочала зачистку зі стріляниною, є пораненіЗгідно із заявами влади, у більшості регіонів ситуація контрольована.

В Алмати, де протестувальники захоплювали і влаштовували погроми в будівлях державних органів, фінансових установ і так далі, "контртерористична" операція, що отримала назву "В ім'я миру", триває.

Станом на 19:00 за київським часом силовики отримали контроль над будівлею акімата (регіональний орган виконавчої влади), резиденцією президента і площею Республіки.

Всі будівлі держорганів знаходяться під контролем, інформують в МВС РК.

Читайте такожКількість загиблих силовиків в Казахстані наблизилася до двох десятківНагадаємо, 6 січня Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) направила контингент в Казахстан. Передові підрозділи російських військових вже приступили до виконання завдань в цій країні.

Одночасно влада Киргизстану відмовилися задіяти свої війська проти протестувальників у Казахстані.

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З початку 2022-го року по всьому Казахстану почалися масові хвилювання, спровоковані зростанням цін на паливо. Старт дало місто Жанаозен, відоме за подіями 2011 року, коли поліція відкрила вогонь у бік протестувальників. Спочатку мирні демонстрації з економічними вимогами поступово переросли в жорсткі протистояння з представниками влади, а соціальні питання змінилися вимогами політичних змін.

У ніч з 4 на 5 січня протест радикалізувався і призвів до сутичок, погромів магазинів і банків, захоплення і руйнування державних установ - були спалені мерія Алмати і колишня резиденція президента країни, - а також стріляниною в силовиків з відібраної під час протестів табельної зброї.

У відповідь на дії вулиці, президент Казахстану Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва (який займав беззмінно пост з 1991-го року) і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів. Після радикалізації протестного руху Токаєв оголосив, що діятиме жорстко, ввів режим надзвичайної ситуації по всій країні, а після закликав на допомогу союзників за ОДКБ.

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