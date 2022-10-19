Зазначається, що у РФ компанія виробляла вантажівки.

Шведський автоконцерн Volvo Group планує повністю чи частково продати свій бізнес у Російській Федерації у зв'язку з санкціями через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє російське видання "Ведомости".

Компанія призупинила роботу в Росії ще наприкінці лютого. Як відомо, у РФ Volvo Group виробляла вантажівки.

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"У поточній ситуації Volvo Group не може вести операційну діяльність у Росії, тому було прийнято рішення про адаптацію бізнесу та початок скорочення кількості співробітників", - заявив представник компанії.

За словами, одного з топ-менеджерів автозаводу, Volvo Group направила на розгляд пропозицію щодо продажу всього свого бізнесу в Росії.

Він пояснив, що відповідна угода може бути укладена до кінця 2022 року або в першому кварталі 2023 року.

Наразі російські активи компанії включають заводи зварювання та фарбування кабін, а також збір вантажівок на 15 000 одиниць техніки на рік у Калузі та чотири сервісні центри з їх обслуговування в різних містах РФ.

Які автовиробники продали бізнес у Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, автовиробник Volvo одним з перших припинив випуск і продаж автомобілів в Російській Федерації - ще 28 лютого. Головною причиною вони називали вторгнення РФ в незалежну Україну.

8 березня стало відомо, що італійський виробник спортивних авто Lamborghini припиняє співпрацю з РФ через війну в Україні.

19 квітня повідомлялось, що американський автоконцерн General Motors повністю йде з Російської Федерації. У зв'язку з цим компанія звільнила співробітників російського офісу. Варто додати, що у 2015 році GM вже згортала виробництво в Росії через окупацію українського Криму. При цьому компанія продовжувала поставляти авто, але тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillac.

Також навесні стало відомо, що Росію полишає і концерн Renault. У травні країна-окупант "націоналізувала" його і тепер вироблятиме там російські автівки під маркою "Москвич". Завод перейменували у червні.

27 серпня стало відомо, що відомий німецький автовиробник Mercedes-Benz продасть свій завод Московської області.

23 вересня корпорація Toyota Motor Corp. вирішила припинити виробництво автомобілів на своєму єдиному заводі в Росії.

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