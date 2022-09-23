У компанії заявили, що не бачать жодних ознак відновлення роботи у Росії в майбутньому.

Корпорація Toyota Motor Corp. вирішила припинити виробництво автомобілів на своєму єдиному заводі в Росії. Такий крок є незвичним для компанії, яка все ще виробляє автівки на заводах у Японії з моменту свого заснування в 1930-х роках.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що автовиробник ще у березні призупинив роботу на своєму заводі в Санкт-Петербурзі. Попри це Toyota залишила на роботі всіх працівників та підтримувала готовність підприємства до відновлення виробництва, коли дозволять обставини.

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"Через шість місяців ми не змогли відновити нормальну діяльність і не бачимо жодних ознак того, що ми зможемо відновити роботу в майбутньому", — пояснили у компанії.

У Toyota заявили, що діяльність корпорації у Москві потребує оптимізації та реструктуризації. Наразі невідомо, яких заходів вона вживатиме. Компанія пообіцяла продовжувати підтримувати свою роздрібну мережу та обслуговувати існуючих клієнтів у Росії.

Які автовиробники припинили працювати у Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, автовиробник Volvo одним з перших припинив випуск і продаж автомобілів в Російській Федерації - ще 28 лютого. Головною причиною вони називали вторгнення РФ в незалежну Україну.

8 березня стало відомо, що італійський виробник спортивних авто Lamborghini припиняє співпрацю з РФ через війну в Україні.

19 квітня повідомлялось, що американський автоконцерн General Motors повністю йде з Російської Федерації. У зв'язку з цим компанія звільнила співробітників російського офісу. Варто додати, що у 2015 році GM вже згортала виробництво в Росії через окупацію українського Криму. При цьому компанія продовжувала поставляти авто, але тільки дорогі моделі Chevrolet і Cadillac.

Також навесні стало відомо, що Росію полишає і концерн Renault. У травні країна-окупант "націоналізувала" його і тепер вироблятиме там російські автівки під маркою "Москвич". Завод перейменували у червні.

27 серпня стало відомо, що відомий німецький автовиробник Mercedes-Benz продасть свій завод Московської області.

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