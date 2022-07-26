Проте досі спостерігається періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ.

Близько 40 міжнародних компаній уже закрили бізнес у РФ, 700 тимчасово припинили діяльність. Компанії, які вийшли з російського ринку, мали річний дохід у розмірі $58,4 млрд і $33,1 млрд капіталу.

Про це свідчать дані KSE Institute.

На 24 липня KSE Institute ідентифікував близько 2345 компаній, організацій та їхніх брендів з 78 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько половини з них публічні.

Приблизно для 800 публічних груп компаній також ідентифіковано (за можливості) їхній операційний бізнес у РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі). Це дозволило підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (майже $116,7 млрд), локальний виторг (на загальну суму $228,3 млрд), а також персонал (близько 855 000 осіб).

1638 іноземних компаній уже скоротили, тимчасово або взагалі припинили свою діяльність у Росії, підрахували в KSE Institute. Зокрема є дані про 39 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в Росії.

"На 24 липня компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали 187 000 персоналу, $16,8 млрд річного доходу та $6,5 млрд капіталу. Компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 103 000 персоналу, $30,1 млрд річного доходу та $17,6 млрд капіталу. Компанії, які тимчасово припинили свою діяльність на російському ринку, мали 117 000 персоналу, річний дохід у розмірі $58,4 млрд і $33,1 млрд капіталу", - йдеться у повідомленні.

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

Проте досі спостерігається періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ. Близько половини (48,2%) компаній уже заявили про вихід з ринку РФ, але 30,1% все ще залишаються присутніми в країні і лише 1,7% здійснили повний вихід.

Якщо ж розділити компанії, що повністю вийшли з Росії, по секторах, то більшість з них – це компанії, що надають професійні послуги, зокрема консалтинг, бухгалтерські, рекламні та юридичні послуги.

Одним з найчисленніших за кількістю компаній, що залишили ринок РФ, став сектор FMCG, включаючи 10 виробників харчових продуктів, напоїв, алкогольних напоїв та тютюну, двох виробників косметики та виробника упаковки.

У списку набагато менше представлені компанії важкої промисловості, адже їм важче вийти з ринку. З іншого боку, саме їхній вихід найбільше впливає на російську економіку, вважають у KSE Institute.

Раніше повідомлялося, що загалом понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Росії в Україну і припинили співпрацю з агресором.

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