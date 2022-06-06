На заводі відновлять виробництво автомобілів під маркою "Москвич".

Після виходу Renault з РФ колишній завод компанії в Москві офіційно перейменували на "Москвич", змінилися керівник і власник.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

В середині травня Renault передав свої російські активи державі і уряду Москви. Завод АТ "Рено Росія" в Москві перейшов Мінпромторгу, а 68-процентна частка Renault в "АвтоВАЗ" - Центральному науково-дослідному автомобільному та автомоторному інституту.

Новим керівником заводу став заступник голови департаменту транспорту Москви Дмитро Пронін. Сам завод перейменували - замість ЗАТ "Рено Росія" він тепер називається АТ "Московський автомобільний завод Москвич".

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що на заводі відновлять виробництво автомобілів під маркою "Москвич". При цьому влада не збирається випускати старі моделі цього автомобіля, а планує виробляти сучасні.

Також у ЗМІ з'являлася інформація, що на звільнених потужностях столичного автозаводу можуть почати випускати китайські автомобілі.

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