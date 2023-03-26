Анкара домагається від Стокгольма виконання ряду вимог перед вступом до НАТО.

Туреччина "залишила відкритими двері" в НАТО для Швеції. Але Стокгольм повинен показати свою рішучість. Про це заявив представник президента Туреччини Ібрагім Калін в ефірі турецького телеканалу NTV.

"Зараз двері для Стокгольма не закриті, але те, як буде просуватися процес, його темп і коли він завершиться, залежить від кроків Швеції", - зазначив Калін.

За його словами, сьогодні шведська влада "щиро і старанно" працює над усуненням претензій, висунутих Туреччиною. При цьому Анкара вважає, що у Стокгольма "недостатньо інструментів для вжиття правових заходів" для вирішення проблеми безпеки Туреччини.

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Зокрема Калін згадав новий закон про боротьбу з тероризмом, ухвалений Швецією на вимогу Туреччини. Він набуде чинності 1 червня, і тільки після цього Анкара зможе оцінити, як швидко Швеція рухається в цьому питанні.

"Коли вони завершать це приблизно через два місяці, вони зможуть зробити більш рішучі, конкретні і плідні кроки для вирішення наших проблем безпеки", - сказав представник турецького президента.

Чому Туреччина блокує вступ Швеції до НАТО

У травні минулого року Швеція І Фінляндія, налякані російським вторгненням в Україну, вирішили відмовитися від історичного нейтралітету і подали заявку на вступ до НАТО. Заявку повинні схвалити всі 30 діючих членів Альянсу.

Несподівано для всіх Туреччина заявила, що не дасть своєї згоди на вступ цих двох країн до НАТО, оскільки ті нібито переховують у себе терористів. До числа таких Анкара відносить турецьких дисидентів, особливо з числа курдів.

Після тривалих переговорів Туреччина дала принципову згоду схвалити заявку Швеції та Фінляндії, але висунула ряд умов у сфері "боротьби з тероризмом". Протягом останніх місяців шведська і фінська влада намагалися виконати ці вимоги в міру своїх можливостей.

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