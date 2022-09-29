Це відчуття засноване в першу чергу на риториці Путіна.

Ймовірність того, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні, можливо, є найвищою з моменту вторгнення Росії, але все ще малоймовірна.

Про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб США, знайомих з останніми розвідданими.

Згідно з кількома джерелами, загроза "підвищена" в порівнянні з попереднім роком, проте поки немає ніяких ознак того, що Росія найближчим часом планує її застосування, і "загальна оцінка не змінилася",

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Кілька представників Міністерства оборони США також повідомили, що зараз не бачать жодних ознак того, що Росія переміщує ядерну зброю. На їхню думку, цілком ймовірно, що США зможуть виявити переміщення навіть тактичних боєголовок меншого розміру.

Згідно з двома джерелами, відчуття, що загроза зросла, засноване в першу чергу на риториці Путіна і аналізі його мислення у зв'язку з втратами Росії в Україні, а не на будь-яких достовірних даних.

У той же час багато джерел визнали, що занепокоєння викликає навіть незначно більш висока ймовірність застосування такої зброї.

"Похмурі дії Росії і відносний успіх України в її недавньому наступальному наступі на північному сході призвели до того, що у Москви практично не залишається вибору на полі бою", - пише видання.

Чиновники, знайомі з розвідданими, кажуть, що у Путіна є кілька варіантів використання тактичної ядерної зброї. Він може застосувати її в морі як демонстрацію сили і спробу змусити Захід або Україну піти на поступки. Або всередині самої України - на полі бою або в населеному пункті. Це миттєво зробило б його ізгоєм на світовій арені.

Деякі офіційні особи вважають, що таке рішення призвело б до того, що на ізоляцію Росії підуть навіть Китай та Індія.

Ядерні загрози Путіна

Як відомо, раніше російські загарбники провели псевдореферендуми на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Тоді в МЗС Російської Федерації заявили, що на "приєднані" до РФ території буде поширюватися ядерна доктрина.

В українській розвідці вважають, що російський президент Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

НАТО і США вже попередили Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї.

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