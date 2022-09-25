РФ намагатиметься спровокувати дискусію на Заході, що Україні потрібно "забути" про ці території, вважає аналітик Марія Золкіна.

Росія буде розміщати на тимчасово окупованих українських територіях тактичну ядерну зброю, щоб змусити Україну та Захід відмовитись від деокупації й "забути" про ці землі.

Про це сказала аналітик Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Марія Золкіна в ефірі телемарафону.

"Росіяни прагнуть збільшити свій ядерний шантаж. Зараз ми вже чітко розуміємо, що росіяни будуть розміщувати, як мінімум, тактичну ядерну зброю на окупованих зараз територіях", - сказала вона. Відео дня

Золкіна вважає, що РФ намагатиметься спровокувати дискусію на Заході, що Україні потрібно "забути" про ці території, аби не спровокувати ядерний удар з боку Росії по іншій українській території.

"Особливо якщо це тактична ядерна зброя, то ми розуміємо, що постраждає Україна, але навряд чи постраждають країни Європи", - додала експерт.

На її думку, для того, щоб це зупинити, Україні потрібно намагатись якомога швидше звільняти окуповані території.

Російська окупація України і погрози ядерною зброєю

21 лютого 2022 року російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи". Вранці 24 лютого диктатор почав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Росіяни обстрілюють мирне населення, їм вдалося захопити деякі міста і населені пункти України.

У вересні Збройні сили України пішли в масштабний контрнаступ і дали потужну відсіч агресору. У відповідь на це, у диктатора взялися погрожувати ядерною зброєю. А незабаром Кремль почав квапити гауляйтерів тимчасово окупованих територій, щоб ті проводили "референдуми".

23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в ООН заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в конституції Росії.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія справді може вдатися до ядерного удару по території України. На його думку, така ймовірність зросла, але це навряд чи переросте в тотальну ядерну війну. Утім він переконаний, що застосування Росією тактичної ядерної зброї не зупинить і не налякає українських військових, а зробить їх ще більш злими і мотивованими.

Думку про те, що російській диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни, висловив і заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. "Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – заявив він.

Хоча напередодні промови Путіна депутат держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що ціллю для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Велика Британія. За словами цього депутата, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "житимуть тут".

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