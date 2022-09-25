Росія буде розміщати на тимчасово окупованих українських територіях тактичну ядерну зброю, щоб змусити Україну та Захід відмовитись від деокупації й "забути" про ці землі.
Про це сказала аналітик Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" Марія Золкіна в ефірі телемарафону.
"Росіяни прагнуть збільшити свій ядерний шантаж. Зараз ми вже чітко розуміємо, що росіяни будуть розміщувати, як мінімум, тактичну ядерну зброю на окупованих зараз територіях", - сказала вона.Відео дня
Золкіна вважає, що РФ намагатиметься спровокувати дискусію на Заході, що Україні потрібно "забути" про ці території, аби не спровокувати ядерний удар з боку Росії по іншій українській території.
"Особливо якщо це тактична ядерна зброя, то ми розуміємо, що постраждає Україна, але навряд чи постраждають країни Європи", - додала експерт.
На її думку, для того, щоб це зупинити, Україні потрібно намагатись якомога швидше звільняти окуповані території.
Російська окупація України і погрози ядерною зброєю
21 лютого 2022 року російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи". Вранці 24 лютого диктатор почав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Росіяни обстрілюють мирне населення, їм вдалося захопити деякі міста і населені пункти України.
У вересні Збройні сили України пішли в масштабний контрнаступ і дали потужну відсіч агресору. У відповідь на це, у диктатора взялися погрожувати ядерною зброєю. А незабаром Кремль почав квапити гауляйтерів тимчасово окупованих територій, щоб ті проводили "референдуми".
23-27 вересня окупанти проводять на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції в ООН заявив, що всі російські закони і доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на приєднані через фейкові "референдуми" території України в разі їх закріплення в конституції Росії.
Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія справді може вдатися до ядерного удару по території України. На його думку, така ймовірність зросла, але це навряд чи переросте в тотальну ядерну війну. Утім він переконаний, що застосування Росією тактичної ядерної зброї не зупинить і не налякає українських військових, а зробить їх ще більш злими і мотивованими.
Думку про те, що російській диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни, висловив і заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. "Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу", – заявив він.
Хоча напередодні промови Путіна депутат держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що ціллю для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Велика Британія. За словами цього депутата, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "житимуть тут".