Генеральний секретар альянсу підкреслив, що Росії передали повідомлення про серйозні наслідки, якщо вона застосує навіть ядерну зброю малої потужності в Україні.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йенс Столтенберг заявляє, що в Альянсі не бачать змін у позиції ядерних сил Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказати на прес-конференції в Брюсселі напередодні дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Завуальовані ядерні погрози президента Путіна є небезпечними і безвідповідальними. Росія знає, що ядерну війну не можна виграти, і її ніколи не треба розв'язувати. Ми уважно відстежуємо російські ядерні сили. Ми не бачили будь-яких змін у російських позиціях, але ми зберігаємо пильність", - наголосив Столтенберг. Відео дня

При цьому, генеральний секретар Альянсу заявив, що НАТО готове до будь-якої атаки проти будь-якої країни-члена.

"І ми чітко передали Росії, що будуть серйозні наслідки, якщо вони застосують ядерну зброю будь-яким чином, у тому числі ядерну зброю малої потужності в Україні", - наголосив Столтенберг.

Також генсек заявив, що перемога Росії у війні проти України стане поразкою НАТО, і цього не можна допустити.

Крім того, Столтенберг повідомив, що Альянс проведе навчання з ядерного стримування вже наступного тижня.

Ядерні погрози Путіна та реакція НАТО

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки в разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За словами Борреля, війна досягла "небезпечного моменту".

28 вересня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

30 вересня Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.