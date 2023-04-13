Поразка країни може стати для КНР "заохоченням до вторгнення", вважає він.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Китай може напасти на Тайвань, якщо Україна програє у війні.

Як пише Sky News, таку заяву він зробив під час зустрічі Атлантичної ради у Вашингтоні. На його думку, в цьому випадку Китай "може бути заохочений до вторгнення". Міністр зазначив, що бачить багато взаємозв'язків і взаємозалежностей між війною і ситуацією на Тайвані.

"Не дай Бог, якщо Україна впаде, якщо Україна буде завойована, наступного дня Китай може напасти на Тайвань", - сказав Моравецький.

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Можлива війна за Тайвань

У Сполучених Штатах Америки стурбовані тим, що Китай може готуватися до можливої війні за Тайвань у 2027 році. За даними развдеки, китайська армія хоче стати на той час досить сильною, щоб запобігти будь-якому втручанню США в конфлікт.

В квітні Китай розпочав інтенсивні військові навчання навколо Тайваню. У Штатах відповіли, що уважно стежать за ними.

У травні 2022 року американський президент Джо Байден пообіцяв захистити Тайвань військовими засобами у разі нападу Китаю.

Глава Міністерства закордонних справ Тайваню заявив, що дії Китаю можуть свідчити про підготовку до початку війни.

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