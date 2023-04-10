Він назвав найефективніший спосіб стримування Пекіна.

Найкращий способ стримування лідера КНР Сі Цзіньпіна у питанні Тайваню є поразка Росії у війні проти України.

Про це заявив голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол, відповідаючи на запитання, чи впевнений він у тому, що республіканці не будуть виступати проти допомоги Україні, пише Голос Америки.

"Я вважаю, що найкращим засобом стримування президента Сі є поразка Путіна в Україні", - сказав він, додавши, що події в Україні визначатимуть те, що станеться на Тайвані та в тихоокеанському регіоні.

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Можлива війна за Тайвань: що відомо

За даними Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, Китай готується до можливої війні за Тайвань у 2027 році.

У Національній розвідці вважають, що Китай зближується з Росією для того, щоб послабити вплив Штатів. Крім того, вони вважають його своїм найсерйознішим суперником у сфері розвідки.

На початку квітня Китай розпочав масштабні навчання навколо Тайваню. У Міноборони заявили, що на вони спрямовані на перевірку можливості захоплення контролю над морем, повітрям та інформацією.

У США неодноразово попереджали, що підтримають Тайвань у разі нападу Китаю. Вчора Маккол підтвердив, що США втрутяться, якщо Китай спробує силою захопити його.

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