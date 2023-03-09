У цьому партнерстві є деякі обмеження, пояснили вони.

Уряд Китаю все більше переконується, що може стати видатною державою в Азії і великою державою в світі тільки за рахунок ослаблення впливу США.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс вважає, що однією з причин зміцнення партнерських відносин Китаю і Росії є те, що Пекін хоче послабити вплив США. "Китайська Народна Республіка, яка все більше кидає виклик Сполученим Штатам в економічному, технологічному, політичному і військовому відношенні в усьому світі, залишається нашим безпрецедентним пріоритетом", - цитує її The New York Times.

На слуханнях у сенатському комітеті з розвідки Хейнс запитали, чи є відносини між Китаєм і Росією "тимчасовим шлюбом за розрахунком" або "довгостроковим любовним зв'язком". Вона відповіла, що це не просто тимчасове партнерство, однак у нього є деякі обмеження. "Ми не бачимо, щоб вони стали союзниками, як ми з союзниками по НАТО", - пояснила вона.

Відео дня

У доповіді говориться, що Китай буде продовжувати ставитися до Росії як до важливої стратегічної держави, незважаючи на критику.

Хейнс назвала Китай найсерйознішим і послідовним суперником США в галузі розвідки. Вони вважають, що Збройні сили Китаю хочуть стати до 2027 року достатньо потужними, щоб запобігти будь-якому втручанню США у збройний конфлікт на Тайвані.

За даними американської развдеки, Китай прагне розширити свій ядерний арсенал і будує сотні нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет. "Пекін не зацікавлений в угодах, які обмежують ядерні озброєння, і не піде на переговори, що закріплюють переваги США або Росії", - йдеться у звіті.

Відносини США та Китаю

Незважаючи на те, що на початку року МЗС Китаю оголосило про зацікавленість поліпшень відносин з США, в останні місяці відносини між ними погіршуються.

На початку лютого в повітряному просторі США збили величезну китайську повітряну кулю або аеростат. У Міноборони сказали, що Китай відхилив запит про телефонну розмову з ними. Схожі інциденти з непізнаними об'єктами в небі повторювалися кілька разів.

У США також застерігали Китай від надання летальної військової допомоги Росії, попереджаючи про "червоні лінії". Пізніше Сі Цзіньпін звинуватив Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю".

Вас також можуть зацікавити новини: