Посольство США попередило, що варто очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

Єгипет сьогодні, 21 жовтня відкрив пропускний пункт "Рафах" з сектором Гази. Це зробили для евакуації іноземців з регіону.

Як повідомлялось у заяві посольства США в Ізраїлі, пункт пропуску запрацював о 10 ранку. Дипломати сподівались, що багато людей зможуть перетнути кордон у разі його відкриття. Посольство попередило громадян США, які намагатимуться в'їхати до Єгипту, що варто очікувати "потенційно хаотичного і безладного середовища по обидва боки кордону".

"Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його", - йдеться у повідомленні.

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Однак згодом CNN повідомив, що "Рафах" закрився після того, як через нього проїхали 20 вантажівок.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, 7 жовтня бойовики ХАМАС обстріляли Ізраїль із сектора Гази, а потім вдерлися на ізраїльську територію. Вони вбивали людей, захоплювали територію, а також брали полонених та займалися грабунком.

До 9 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила контроль над населеними пунктами і оголосив про повну блокаду Гази. Протягом 10 днів армія Ізраїлю безперервно завдавала авіаційних ударів по Газі. Найбільш потужні удари були в ніч на 16 жовтня.

Підконтрольне угрупованню ХАМАС Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило про загибель близько 3000 людей.

Попри це Ізраїль вирішив провести ще й наземну операцію. Спершу ізраїльські військові говорили, що завдадуть "скоординованих ударів з повітря, моря та землі" для знищення терористів у Секторі Газа. Але пізніше представники ЦАХАЛу заявили, що наземний наступ може відрізнятись від очікувань: початися пізніше і триватиме довше.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вчора заявив, що бійці ізраїльської армії вже незабаром побачать сектор Газа з середини.

США і європейські уряди за посередництва Катару переконують Ізраїль відкласти вторгнення в сектор Газа, щоб спробувати умовити ХАМАС звільнити заручників

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