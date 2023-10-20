Вони вважають, що угруповання може погодитися звільнити хоча б частину громадян, захоплених 7 жовтня.

США і європейські уряди за посередництва Катару переконують Ізраїль відкласти вторгнення в сектор Газа, щоб спробувати умовити ХАМАС звільнити заручників, повідомляють Bloomberg і The Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських чиновників.

Переговори з рухом ХАМАС, визнаним США і ЄС терористичною організацією, являють собою делікатний процес, який може завершитися невдачею, стверджують джерела видань. Однак, вважають вони, угруповання може погодитися звільнити хоча б частину громадян, захоплених 7 жовтня.

За словами людей, спочатку чинячи опір відтермінуванню масштабної військової операції з викорінення ХАМАС після нападу, за словами офіційних осіб, Ізраїль погодився під тиском США утриматися. Публічно Ізраїль в останні дні змінив свій тон щодо планів операції, запропонувавши більш обмежений підхід, який може знизити втрати серед цивільного населення.

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Заручники, взяті ХАМАС в Ізраїлі

ХАМАС звільнив двох американських заручників, повідомив представник збройного крила цього угруповання. Заручники, мати та її дочка, були звільнені "з гуманітарних причин" у відповідь на посередницькі зусилля Катару. Пізніше ізраїльські чиновники підтвердили, що ХАМАС звільнив двох американських заручників.

За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком, зробленим ХАМАС, а не частиною угоди.

Представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що ізраїльські військові вже повідомили сім'ї 199 заручників про те, що їх близькі утримуються в секторі Газу.

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