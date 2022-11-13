Через цю ситуацію спостерігається суттєве зростання цін на ліки.

У Росії загострюється дефіцит медичних препаратів. Через це планові операції переносяться на невизначений термін.

Головне управління розвідки повідомило, що дефіцит на ліки призводить також до суттєвого зростання цін на медичні препарати.

У приватних розмовах хірурги визнають, що запас медикаментів різко зменшується, що впливає на галузь в цілому. Водночас відновлення запасів не проводиться.

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"Затверджені календарні графіки проведення планових операцій доводиться докорінно переглядати. У зв'язку з гострою нестачею необхідних препаратів вони переносяться на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

В ГУР зазначили, що у Росії допомога надаватиметься тільки тим хворим, які потребують невідкладного оперативного втручання.

Також Міністерство охорони здоров’я Росії видало наказ, згідно з яким всі регіони мають створити недоторканий запас лікарських засобів на 4 місяці.

На думку військових наказ пов'язаний з певними причинами:

вплив міжнародних санкцій на економіку. Як наслідок, фармацевтична галузь просто нездатна забезпечити виробництво достатньої кількості необхідних лікарських засобів. Як зазначають самі військові, в РФ на сьогодні взагалі не ведеться виробництво сучасних лікарських засобів. Натомість налагоджено лінії з розфасовки імпорту;

реальна загроза повної зупинки поставок медикаментів із-за кордону;

у зв’язку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, відповідно збільшуються санітарні втрати окупантів.

Наслідки санкцій та дефіцит у РФ

Санкції вдарили по багатьох галузях РФ. У "наддержаві" зокрема закінчуються імпланти для сідниць.

Крім того, операція зі збільшення грудей в цьому році в Росії подорожчала мінімум в два рази. Якщо до повномасштабного вторгнення РФ в Україну це коштувало 5-7 тисяч доларів, то сьогодні в середньому 15 тисяч. Ціни підскочили через дефіцит імплантів.

Як повідомляв УНІАН, через дефіцит чорнил, у РФ придумали прибрати термін придатності з етикеток товарів.

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