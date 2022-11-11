10 листопада 2022 року Міністерство торгівлі США позбавило Росію статусу країни з ринковою економікою.
Як повідомляє Reuters, відповідний статус Росія отримала 20 років тому. Зазначається, що він обмежував розрахунок антидемпінгових мит на товари з РФ.
У Міністерстві торгівлі США наголосили, що велике втручання російської влади в економічні процеси призвела до викривлення цін і витрат. Через це невідомо, чи справедливо російські компанії встановлювали ціни на імпорт товарів у США.
"Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати повну силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку", – йдеться в заяві Міністерства.
Економіка Росії
Через вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили санкційні обмеження, які серйозно вдарили по російській економіці.
Так, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ціни на газ в Європі стабільно знижуються з серпня, що є хорошою тенденцією для європейців і означає зменшення доходів для Росії.
Крім того, Москва не може знайти нові ринки для своєї нафти. Агресор має намір забезпечити собі нафтові ринки до того часу, коли 5 грудня набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо морського експорту російської нафти.
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