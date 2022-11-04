Російська сторона скаржиться, що санкції ускладнюють для російських торговців зерном і добривами обробку платежів і доступ до суден, страхових компаній і портів.

Росія хоче, щоб Захід послабив обмеження щодо державного сільськогосподарського кредитора Россельхозбанка, щоб полегшити експорт російського зерна.

Така заява прозвучала в ході переговорів про продовження угоди про постачання продовольства з України, повідомляють чотири джерела Reuters, знайомих з проханням.

За їх словами, Росія просила країни Заходу дозволити Россельхозбанку відновити свої відносини з банками-кореспондентами. Тоді він зможе здійснювати платежі за російське зерно та інші продукти харчування.

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До останніх санкцій такими платежами займалися міжнародні банки та дочірні структури інших російських банків у Швейцарії.

Російська сторона заявила, що санкції ускладнюють для російських торговців зерном і добривами обробку платежів і доступ до суден, страхових компаній і портів.

Джерело в ООН на умовах анонімності повідомило виданню, що спрощення платежів за російські продукти харчування і добрива через Россельхозбанк обговорюється з Євросоюзом та іншими сторонами.

Західний дипломат, поінформований про переговори, сказав, що Туреччина дуже наполягала, щоб РФ дотримувалася угоди. За його словами, Россельхозбанк брав участь в обговореннях, але не мав прямого відношення до припинення угоди і її відновлення.

Зернова угода: що відомо

Як відомо, підписання угоди про розблокування портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт аграрної продукції відбулося 22 липня в Стамбулі.

Через порти "Великої Одеси" 397 суден експортували до країн Африки, Азії та Європи 9 мільйонів тонн української агропродукції.

В кінці жовтня Росія звинуватила Військово-морські сили Великобританії в атаці на Чорноморський флот, а потім оголосила про вихід з зернової угоди.

Через кілька днів вони сказали, що не вийшли з угод, а лише "призупинили їх дію".

Вже 2 жовтня в Міноборони Росії оголосили, що відновлюють свою участь у зерновій угоді.

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