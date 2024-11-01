В документі рекомендували державам-членам "надати своїм громадянам вказівки щодо накопичення запасів, евакуації та доступу до екстрених служб".

Мешканцям країн-членів Європейського Союзу сказали зробити запаси їжі та речей першої потреби на випадок війни або іншої великої надзвичайної ситуації.

Відповідна рекомендація вказана у звіті про цивільну та військову готовність Європи, яку написав радник президента Єврокомісії та експрезидент Фінляндії Саулі Нііністьо, повідомляє Newsweek.

Як зазначається, ЄС не був готовий до пандемії COVID-19 та війни РФ проти України, а тому було вирішено перейти "від реакції до проактивної готовності". У зв'язку з цим домогосподарствам порадили бути готовими до самозабезпечення протягом мінімум 72 годин у разі надзвичайної ситуації.

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В документі рекомендували державам-членам "надати своїм громадянам вказівки щодо накопичення запасів, евакуації та доступу до екстрених служб". Йдеться про їжу з довготривалим зберіганням, воду, ліки, ліхтарики, батарейки та радіоприймач з портативним живленням. Головною загрозою вказується можлива російська агресія.

"У нас немає чіткого плану щодо того, що робитиме ЄС у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни, яку представляє Росія для європейської безпеки, змушує нас розглядати це як важливий елемент нашої готовності, не підриваючи роботу з підготовки до інших серйозних загроз", — вказується у звіті.

За словами Нііністьо, ядром комплексної стратегії готовності має стати розширення прав і можливостей громадян. Зокрема, ЄС має підвищувати обізнаність і заохочувати стратегію самозабезпечення серед населення. Політик також рекомендував збільшити бюджет Євросоюзу на 20% для посилення безпеки та реагування на кризи. Серед іншого вказується збільшення обміну розвідувальними даними між країнами-членами.

Можливий напад РФ на Європу

За даними Financial Times, в разі нападу РФ уся Європа може виставити лише 300 тисяч солдатів. На тлі цього НАТО готується до потенційної наземної війни з РФ з залученням військ США. Зокрема, розробляються сухопутні коридору які мають пришвидшити перекидання військ.

Foreign Policy вказує, що напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням.

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр переконаний, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками.

На тлі цього деякі країни, зокрема Естонія, нарощують виробництво зброї.

Як пише BILD, згідно з моделюванням можливого нападу Росії на східний фланг НАТО у 2027 році, альянсу знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону.

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