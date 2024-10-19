Багато втрат і часткова окупація Литви: генерали змоделювали напад РФ на НАТО у 2027 році

Згідно моделюванню, НАТО знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону.

Згідно з моделюванням можливого нападу Росії на східний фланг НАТО у 2027 році, альянсу знадобиться 10 днів для активації п'ятої статті про колективну оборону.

Як пише BILD, цю симуляцію було організовано Центром військових дій нового покоління (Center on New Generation Warfare) за участі колишніх високопосадовців, зокрема генералів США Філіпа Брідлава та Бена Годжеса. Метою моделювання було оцінити, як НАТО відреагує на гіпотетичну російську атаку та визначити стратегії захисту Латвії, Литви та Естонії.

Цей сценарій є одним із найбільш небезпечних для країн Балтії, передбачаючи масштабний наступ Росії. Головну оборонну роль у регіоні виконуватимуть німецькі збройні сили, які вже мають близько 800 солдатів у Литві в рамках бойової групи НАТО eFP. До 2027 року чисельність німецького контингенту планується збільшити до бригади, що складатиметься з 4800 солдатів та 44 танків Leopard 2.

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Згідно з прогнозом, у випадку найгіршого сценарію Балтійські країни можуть залишитися без зовнішньої допомоги протягом 10 днів, перш ніж НАТО застосує п'яту статтю і відправить підкріплення. "Потрібно виграти час", - пояснює генерал Брідлав. За його словами, оборона почнеться з підтримки з повітря та моря, а важка наземна техніка буде залучена пізніше.

У моделюванні передбачається, що Росія атакує одночасно з Латвії, Білорусі та Калінінграда. Литовські сили вимушені відступати, але німецький танковий батальйон здійснює ключовий маневр, що змінює хід бою. Протягом перших п'яти днів німецькі війська залишаються в резерві, після чого 44 танки Leopard 2 здійснюють атаку на російські сили з флангу на сьомий день. За три дні бундесвер вдається розбити чисельно переважаючі сили Росії, зупинивши їхній наступ на півночі.

Попри перемогу, моделювання показує значні втрати з обох боків. Литовські сили втратили 17 танків, 145 бронемашин і 3650 солдатів, тоді як Росія втратила 411 танків, 1019 бронемашин і 11 420 солдатів. Литва, за цим сценарієм, була б частково окупована і зазнала серйозних руйнувань менш ніж за два тижні бойових дій.

Автори дослідження зазначають, що цей сценарій - один із найгірших можливих варіантів, якого можна уникнути за умов збільшення оборонних бюджетів до 4% ВВП, розміщення додаткових сил НАТО, таких як бойові гелікоптери Apache, та швидшої реакції Заходу.

Що говорять у НАТО про напад Росії

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що наразі Росія "не має ні наміру, ні можливості" напасти на жодну з країн Альянсу".

Колишній верховний головнокомандувач НАТО, адмірал Військово-морських сил США у відставці Джеймс Ставрідіс попередив, що російське військове командування буде протистояти будь-яким навчанням Альянсу в Балтійському морі. Екскомандувач НАТО вважає, що "в наступному місяці вони росіяни можуть перейти до короткочасної кібер- та електронної війни".

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