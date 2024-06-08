Альянс розробляє "сухопутні коридори", щоб дозволити силам союзників швидше досягти лінії фронту.

НАТО розробляє "сухопутні коридори", щоб дозволити військам США та іншим силам союзників швидше досягти лінії фронту в разі ширшої наземної війни Європи з Росією. Про це пише New York Post.

Зазначається, що цьому кроку передували попередження лідерів країн-членів Альянсу, які закликали західні уряди підготуватися до повномасштабної війни з Росією приблизно у наступні 20 років.

"Нові маршрути розширять існуючі домовленості, які діють з минулого року, коли Альянс погодився мати 300 000 військових у стані високої готовності під час саміту у Вільнюсі, Литва. Згідно з нинішніми планами, американські війська висадяться в портах Нідерландів, а потім потягом переправляться через Німеччину до Польщі", - пише видання. Відео дня

За даними ЗМІ, нині НАТО також готується перетасувати ці точки входу військ у разі, якщо Росія почне атаку на Нідерланди або знищить порти в Північній Європі.

"Інші плани, які розробляються, передбачають прибуття американських військ до італійських портів і подорожування по суші через Словенію та Хорватію до Угорщини, що межує з Україною. Війська також можуть бути направлені до портів Греції чи Туреччини, перш ніж перетнути Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східної частини Альянсу. Додаткові плани включають прибуття військ до портів Балкан, Норвегії, Швеції та Фінляндії", - зазначає ЗМІ.

Журналісти нагадують, що правитель РФ Володимир Путін останніми днями посилив свою риторику після того, як США та Німеччина дали Україні зелене світло на використання своєї зброї для атакна деякі цілі на російській території. У середу Путін попередив, що Росія може надати своїм союзникам зброю далекого радіусу дії для використання проти західних цілей, і натякнув, що Москва використає ядерну зброю, якщо її країна опиниться під загрозою.

Ймовірна війна Росії проти НАТО - останні новини

НАТО розробило план на випадок ймовірної атаки Росії. За інформацією Reuters, Альянс розробляє численні "наземні коридори", щоб у разі війни перекидати на східний кордон американські війська та зброю.

6 червня стало відомо, що Німеччина розробила новий план на випадок війни. Документ пропонує низку заходів на випадок війни. Серед них - перекидання військ НАТО на східний фланг та повернення обов'язкової служби для призовників.

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