У такому випадку нове повстання підтримає багато людей.

Є сигнал, що у Росії може початися новий заколот, який підтримає велика кількість людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, коментуючи похід ватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на Москву. "Я так думаю, виходячи з даних розвідки... він став політичною фігурою. І для мене це, мабуть, було його головною метою. Чому він зупинився? Ну, я точно не знаю", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що повстання ватажка "вагнерівців" виявило слабкість путінського режиму. "Вони вирішили зупинитися самі. У Путіна немає військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Більш того, є багато людей, які могли б підтримати такий заколот", - додав він.

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Коментуючи чутки про те, що "вагнерівці" нібито можуть атакувати Україну з півночі, президент висловив упевненість, що цього не станеться.

Новий заколот в Росії: прогнози

Як відомо, експерти та лідери інших країн назвали заколот у Росії свідченням слабкості путінського режиму.

Російські провоєнні блогери і "воєнкори" залишилися незадоволені тим, що учасники бунту та інші бойовики ПВК"Вагнера" залишилися без покарання - їх відпустили в Білорусь і дозволили бажаючим підписати контракти з Міністерством оборони.

Інші блогери і "воєнкори" розлютилися на самого Пригожина, який не виправдав їх очікування в своєму "марші справедливості".

У зв'язку з тим, що Путін показав свою слабкість, вони прогнозують, що в країні виникнуть нові заколоти і бунти.

За даними російський опозиційного політика Михайла Ходорковського, в такому випадку Путіна підтримає менше третини співробітників ФСБ. Також частина його оточення готує собі шляхи відступу.

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