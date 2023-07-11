Багато російських військових не хочуть слідувати за Путіним.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що "заколот" ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина підтримали 14 генералів армії Росії.

У коментарі агентству Reuters він розповів, що на бік засновника ПВК в регулярній російській армії стало багато людей.

За словами Данілова, у військах Російської Федерації є багато командирів, які симпатизують Пригожину. Крім того, вони не хочуть продовжувати йти за президентом РФ Володимиром Путіним.

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"Мені відомі 14 російських генералів, які підтримували Пригожина", — додав Данілов.

Заколот "Вагнера" - що відомо

23 червня Пригожин відправив "вагнерів" до Москви, щоб зняти з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Вони встигли захопити Ростов, збили шість гелікоптерів армії РФ та один літак, однак на підступах до Москви очільник ПВК передумав. Після переговорів с Лукашенком він розвернув колону.

Пізніше стало відомо, що згідно з домовленостями, його бойовики повертаються у польові табори, а з самого Пригожина знімають обвинувачення і він їде до Білорусі.

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