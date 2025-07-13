Японія і Європа хочуть разом запускати супутники, щоб менше залежати від Маска, - ЗМІ

Вони домовляються про розробку, запуск і спільну експлуатацію супутникових мереж.

На саміті Японія - ЄС, який відбудеться в Токіо 23 липня, сторони хочуть домовитися про спільну роботу у сфері використання супутників для освоєння космосу. Про це пише Nikkei Asia з посиланням на проект постанови, який планують затвердити на саміті.

Згідно з проектом, мережа супутників буде створена шляхом запуску і спільної експлуатації невеликих супутників. Таку мережу зазвичай називають супутниковим угрупованням, пише видання. Такі системи дають змогу проводити часті та високоточні спостереження, що важко для одного великого супутника. Угруповання супутників зв'язку дають змогу здійснювати взаємодію практично в режимі реального часу.

У статті йдеться про те, що таким чином ЄС і Японія планують знизити залежність у супутниковому зв'язку від США загалом і компанії SpaceX, зокрема. Японія і ЄС називають наявність супутникової мережі критично важливою для трансформації, а США лідирує в цій сфері.

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Крім того, ЄС і Японія планують поглибити співпрацю в оборонній сфері. Цього планують домагатися, зміцнюючи ланцюжки поставок і спільно працюючи над розробкою нових технологій.

Під час саміту планується зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і голови Європейської ради Антоніу Луїша Сантоса да Кошти з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішибою. Очікується, що вони домовляться про співпрацю у створенні супутникової мережі, а також про створення рамок державно-приватного партнерства.

Видання також пише, що ЄС має намір мати понад 290 супутників, а Японія - понад п'ять супутникових систем на початок 2030-х років через свій Фонд космічної стратегії. Nikkei Asia вказує на розрив у планах між ЄС і Японією, з одного боку, і Китаєм або США, які запустять десятки тисяч супутників, - з іншого.

Розвиток телекомунікаційної системи Starlink в Україні

За даними уряду, в Україні розгорнуто понад 50 тисяч систем Starlink. Вони забезпечують інтернет-покриття і зв'язок у прифронтових регіонах. Це називають критичною залежністю від компанії SpaceX Ілона Маска, але поки що альтернативи їй немає.

Однак, за даними ЗМІ, Німеччина фінансує доступ українців до французької системи телекомунікації Eutelsat. На даному етапі в Україні близько 1 тисячі їхніх терміналів.

Свої системи комунікації намагаються розробляти в Росії та Китаї. У Китаї вже заявили про тестування нової швидкісної системи передачі даних через свій супутник Shijian-20. А в Росії обговорюють створення мережі "Світанок", який включили в національний проект з освоєння космосу.

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