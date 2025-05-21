Проєкт потенційно дасть змогу "розпиляти" десятки мільярдів доларів.

Москва має намір створити власну систему супутникового інтернету за аналогією з американським Starlink Ілона Маска. Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.

Як розповів гендиректор російської аерокосмічної компанії "Бюро 1440" Дмитро Баканов, проект під назвою "Світанок" передбачає створення мережі супутників на низькій навколоземній орбіті, яка забезпечить територію РФ доступом в інтернет на високій швидкості.

Крім цього нова система, як сподіваються в Москві, дасть змогу підвищити точність російської навігаційної системи ГЛОНАСС. Наприклад, заявляється, що точність визначення координат для безпілотників зросте до 2,5 метра.

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Поки що цей проект перебуває на стадії обговорення. Зокрема програму "Світанок" вирішили включити до нового національного проєкту з освоєння космосу, куди також увійшла ініціатива в галузі ядерної енергетики - "Космічний атом".

Як працює супутниковий інтернет

Starlink, який росіяни хочуть скопіювати для себе, являє собою досить складну і вельми дорогу систему. За правильної реалізації система може забезпечити високошвидкісним інтернетом користувачів у районах, де немає кабельного або якісного мобільного інтернету.

На відміну від більшості супутників, що перебувають на геостаціонарній орбіті на висоті 35 786 км, супутники Starlink розташовані на висоті всього близько 550 км. Це дає змогу істотно зменшити затримку сигналу (ping) - до 20-40 мс, що можна порівняти зі звичайним кабельним або мобільним інтернетом.

Кожен користувацький термінал (так звана "тарілка") отримує сигнал безпосередньо із супутників, які, своєю чергою, можуть передавати дані через лазерні канали до інших супутників мережі або наземних станцій (шлюзів), під'єднаних до оптоволоконної мережі.

Однак, щоб система могла працювати так, як задумано, потрібні величезні інвестиції у створення всієї інфраструктури. Станом на 2025 рік Starlink налічує понад 5000 супутників, забезпечуючи покриття більшої частини планети.

У 2018 році компанія SpaceX оцінила, що початкові витрати на проєкт Starlink становитимуть щонайменше 10 мільярдів доларів США. Однак у 2021 році Ілон Маск заявив, що загальні інвестиції можуть сягнути 20-30 мільярдів доларів, враховуючи розширення мережі та обслуговування.

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