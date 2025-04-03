Загалом країна вже має понад 50 тисяч терміналів.

Україна отримала додаткові 5 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink Enterprise від Польщі. Вони мають забезпечити безперебійний зв’язок у лікарнях, школах та на об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, країна вже отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, 29 500 з них - від Польщі:

"Старлінки допомагатимуть жителям прифронтових територій залишатися на зв’язку: телефонувати рідним, викликати екстрені служби, читати новини. Через обстріли та руйнування базових станцій на деокупованих територіях звичайний зв’язок недоступний".

У Міністерстві цифрової трансформаці зазначили, що нові Starlink Enterprise мають потужні антени та забезпечують вищу швидкість і стабільніше інтернет-зʼєднання. Ними може користуватися одночасно значна кількість людей без просідання швидкості.

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Starlink в Україні

У лютому з’явилися чутки, що Сполучені Штати Америки можуть відключити Україні термінали Starlink, щоб схилити Київ до підписання угоди про корисні копалини. Однак тоді Ілон Маск і прес-служба компанії Starlink спростували такі наміри.

Наприкінці березня ЗМІ писали, що у Європі обговорюють можливість створення альтернативи системі супутникового зв'язку Starlink.

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