Очікується, що кількість терміналів Eutelsat в Україні найближчими тижнями збільшиться до 5-10 тисяч.

Німеччина фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою управляє французька Eutelsat, як альтернативи Starlink Ілона Маска. Як повідомила Reuters генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке, компанія надає Україні високошвидкісний супутниковий інтернет-сервіс уже близько року через німецького дистриб'ютора.

Вона сказала, що проєкт фінансується урядом Німеччини, але при цьому не вказала його вартість.

Водночас, за словами Бернеке, в Україні наразі є менш ніж тисяча терміналів, що під'єднують користувачів до мережі Eutelsat, порівняно з 50 000 терміналів Starlink, проте вона сказала, що очікує зростання цієї цифри.

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За її словами, кількість терміналів може зрости на 5-10 тисяч протягом найближчих тижнів.

На запитання про те, чи буде Німеччина також фінансувати це додаткове збільшення, представниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що це питання обговорюється.

"Ми поки що не знаємо, як ЄС колективно або по країнах фінансуватиме подальші зусилля", - сказала вона.

Раніше Бернеке заявила, що Eutelsat може запропонувати Україні потужності через свою мережу геостаціонарних супутників, які розташовані далі від Землі і зазвичай пропонують більш повільну швидкість з'єднання. Вона сказала, що ця мережа використовує термінали, які відносно недорогі і підходять для використання споживачами або як альтернативний варіант.

Супутниковий зв'язок Starlink в Україні

У лютому з'явилися чутки, що Сполучені Штати Америки можуть відключити Україні термінали Starlink, щоб схилити Київ до підписання угоди про корисні копалини. Однак тоді Ілон Маск і пресслужба компанії Starlink спростували такі наміри.

Днями міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Україна отримала додаткові 5 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink від Польщі. Вони мають забезпечити безперебійний зв'язок у лікарнях, школах та на об'єктах критичної інфраструктури.

Загалом Україна вже отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, 29 500 з них - від Польщі.

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