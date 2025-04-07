Генеральний директор Eutelsat визнала, що на сьогодні не існує жодного альтернативного варіанту для України, який міг би замінити Starlink.

Україні поки що доведеться змиритися із залежністю від супутникового зв'язку Starlink Ілона Маска, оскільки в короткостроковій перспективі не існує альтернатив, які могли б його замінити.

Як пише Politico, зв'язок Starlink життєво важливий для боротьби України з Росією, але залишає Київ на милість Маска, який раніше вже заявляв, що "вся лінія фронту завалиться, якщо я його вимкну". Щоб впоратися з цим ризиком, Євросоюз шукає запасні варіанти для України, і одним із них є франко-британський оператор Eutelsat.

У коментарі Politico генеральна директорка Eutelsat Єва Бернеке зазначила, що "останні кілька тижнів показали, що для забезпечення військових і урядових комунікацій потрібні кілька джерел". Водночас вона визнала, що на сьогодні не існує жодного альтернативного варіанту для України, який міг би замінити Starlink.

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"Якби нам довелося взяти на себе всю пропускну здатність зв'язку для України і всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте будемо гранично чесними", - сказала Бернеке.

При цьому вона зазначила, що Eutelsat може надати потужності для "деяких критично важливих випадків використання урядом".

Як пише Politico, 7000 супутників Starlink затьмарюють флот Eutelsat із 600 супутників і порівняно більш громіздкі термінали. Пропускна здатність мережі Маска над Україною від 23 до 490 разів більша за пропускну здатність Eutelsat.

Навряд чи компанія зможе наблизитись до кількості терміналів Starlink в Україні, яка становить уже 50 тисяч.

"Але можна було б мати хоча б кілька тисяч... для резерву в критичних місцях", - сказала Бернеке.

Раніше Reuters писав, що Німеччина вже понад рік фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою управляє французька Eutelsat.

При цьому вона зазначила, що в Україні наразі є менш ніж тисяча терміналів, які під'єднують користувачів до мережі Eutelsat, однак їхня кількість може зрости на 5-10 тисяч протягом найближчих тижнів.

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