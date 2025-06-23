Китайські інженери обійшли проблему із розсіюванням лазерного променя при передачі інформації оптичним каналом крізь атмосферу.

Китайські інженери заявили про створення технології супутникового зв'язку, яка потенційно "взує" Starlink завдяки значно більшій пропускній здатності каналу. Про це повідомляє гонконгське видання South China Morning Post.

Нинішні системи супутникового зв'язку, такі як Starlink, можуть забезпечити швидкість передачі даних на рівні кілька мегабіт на секунду. Але китайським науковцям, за їхніми ж словами, вдалося досягти набагато більшого. Вони використали слабенький лазер потужністю всього 2 вати, щоб передати на Землю від супутника на висоті понад 36 тисяч кілометрів сигнал зі швидкістю 1 гігабіт на секунду — це в п’ять разів швидше у Starlink.

Головна проблема передачі сигналів оптичним каналом полягає в тому, що лазерний промінь розсіюється в атмосфері, стає слабким і нечітким, що робить подібний спосіб перелачі інформації даремним. Попередні спроби обійти цю проблему, як от використання адаптивної оптики, яка виправляє спотворення світла, або спеціальних приймачів, що ловлять розсіяні сигнали - не працювали достатньо ефективно.

Відео дня

Тепер китайські дослідники запропонували поєднати обидва методи — і це спрацювало. Використовуючи телескоп діаметром 1,8 метра, вони зуміли спрямувати лазерний промінь із супутника так, щоб він не втрачав якості сигналу, навіть проходячи через атмосферу. Система включала сотні мікродзеркал, які "розгладжували" промінь, а спеціальні чіпи обирали найсильніші сигнали з багатьох каналів і об’єднували їх в один.

Результат? Якість сигналу зросла настільки, що ймовірність успішної передачі важливих даних зросла з 72% до понад 91%. Це — прорив у сфері лазерного зв’язку з космосу. І Китай, схоже, виходить на лідерські позиції у цій сфері.

Як пише South China Morning Post, ще у 2020 році китайський супутник Shijian-20 встановив рекорд зі швидкості передачі даних - 10 гігабіт на секунду. Хоча точна потужність його лазера залишається секретом, США настільки зацікавились, що навіть надіслали супутник-розвідник для спостереження за Shijian-20 — але китайський апарат просто змінив орбіту й "зник із поля зору".

Інші новини зі світунауки і техніки

Як писав УНІАН, американські інженери розробили випрямляч на основі надпровідного діода, який допомагає подавати постійний струм на надпровідні класичні та квантові комп'ютери. Це може бути корисно при створенні апаратної інфраструктури для систем штучного інтелекту, які стрімко розвиваються.

Також ми розповідали, що співробітники Італійського технологічного інституту успішно випробували першого у світі гуманоїдного робота з реактивним двигуном. Андроїд зміг піднятися приблизно на пів метра над землею, чітко тримаючи рівновагу.

Вас також можуть зацікавити новини: