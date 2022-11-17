Керівник Бюро нацбезпеки Польщі запевняє, що цілеспрямованих атак на польську територію не очікується.

Очільник Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сівера припустив, що для жителів країни можуть створити систему інформування про ракетні удари в Україні. Особливо це стосується міст і сіл близьких до кордону з Україною.

Інформувати людей можуть текстовими повідомленнями, сказав Сівера для RMF24.

"Така система діє і на українській стороні. Існує можливість обміну такою інформацією", - заявив Сівера, маючи на увазі додатки для смартфонів чи оповіщення у соцмережах.

Відео дня

Він додав, що "відпрацьовується використання інформації щодо проведення масованого обстрілу". Керівник Бюро нацбезпеки не наводить жодних подробиць, але запевняє, що цілеспрямованих атак на польську територію не очікується.

Падіння ракет у Польщі: що відомо

15 листопада в польському селі Переводів впали дві ракети російського виробництва. В результаті інциденту загинули люди. Зазначається, що це сталося під час масованого обстрілу Росією території України.

На місці інциденту працює польсько-американська слідча група, українська сторона теж долучилася до розслідування.

Польське керівництво вже зробило перші заяви щодо розслідування.

У Білому домі схильні думати, що ракета була випущена українською ППО.