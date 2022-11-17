Очільник Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сівера припустив, що для жителів країни можуть створити систему інформування про ракетні удари в Україні. Особливо це стосується міст і сіл близьких до кордону з Україною.
Інформувати людей можуть текстовими повідомленнями, сказав Сівера для RMF24.
"Така система діє і на українській стороні. Існує можливість обміну такою інформацією", - заявив Сівера, маючи на увазі додатки для смартфонів чи оповіщення у соцмережах.
Він додав, що "відпрацьовується використання інформації щодо проведення масованого обстрілу". Керівник Бюро нацбезпеки не наводить жодних подробиць, але запевняє, що цілеспрямованих атак на польську територію не очікується.
Падіння ракет у Польщі: що відомо
15 листопада в польському селі Переводів впали дві ракети російського виробництва. В результаті інциденту загинули люди. Зазначається, що це сталося під час масованого обстрілу Росією території України.
На місці інциденту працює польсько-американська слідча група, українська сторона теж долучилася до розслідування.
Польське керівництво вже зробило перші заяви щодо розслідування.
У Білому домі схильні думати, що ракета була випущена українською ППО.