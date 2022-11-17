Фахівці вже бачили зображення діаметра воронки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наші фахівці візьмуть участь у розслідуванні падіння ракет у Польщі.

З упевненістю говорити про тип ракети до завершення розслідування рано, сказав він в ході конференції Bloomberg New Economy Forum.

"Вчора ми отримали підтвердження, що наші фахівці візьмуть участь у розслідуванні. Поки розслідування не завершиться, ми не можемо точно сказати, які ракети або їх частини впали на території Польщі. Але ми бачили зображення діаметра воронки", - сказав президент.

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Зеленський вважає, що це не могли бути тільки залишки протиракетних систем.

"Я не знаю, що сталося цього разу, ми не знаємо на 100%, я думаю, що світ теж не знає на 100%. Але я впевнений, що була російська ракета і що ми використовували ракети ППО... Але ми повинні бути справедливими і чесними, поки розслідування не завершено, ми не можемо говорити, якого типу була ракета, уламки якої впали на території Польщі", - сказав він.

Падіння ракет у Польщі

Нагадаємо, що 15 жовтня в польському селі Переводів, неподалік від кордону з Україною, впали дві ракети. Загинуло двоє людей.

Того дня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні, по країні випустили понад 90 ракет.

Увечері в Польщі терміново скликали комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Вночі в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що на їх території впала ракета російського виробництва.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що поки не має переконливих доказів того, хто запустив цю ракету.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, за попереднім аналізом, у Польщі могла впасти ракета української ППО, яка відбивалася від ракетного удару Росії. Він підкреслив, що якщо це так, то провини України в цьому немає.

У Білому домі також дотримуються версії, що ракета, швидше за все, була результатом роботи української ППО.

Україна хоче отримати доступ до місця падіння ракети. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова передати докази російського сліду.

Глава Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох заявив, що "ніхто не звинувачує Україну у тому, що вона навмисно бомбила" територію Польщі.

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