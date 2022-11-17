Польське керівництво зазначило, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".

На місці падіння ракети на території Польщі вже зібрані певні докази, які показують послідовність подій.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Якуб Кумох в інтерв'ю TVN24.

"Сьогодні є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", - повідомив Кумох.

За його словами, на місці падіння працює польсько-американська слідча група, і українці також звернулися з проханням надати їм доступ до розслідування.

"Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американської сторони немає, то найближчим часом такий доступ може бути наданий. Якщо у слідчої групи не буде зауважень на технічному рівні, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - пояснив він.

На запитання, які докази є у слідства, він відповів: "Уламки ракети, глибина кратера, експерти вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість палива, яке вона використала".

Він додав, що "є відеозаписи". "Я не хотів би говорити про їх зміст, тому що я бачив їх у засекреченому режимі", - зазначив він.

Кумох підкреслив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно бомбила польську територію".

"Росія бомбардувала Україну в той день і Росія несе повну відповідальність за все, що падає. Це нагадує ситуацію, коли людина вийшла на дорогу і спричинила зіткнення між автомобілем і автобусом. Чи винна машина? Ні, винна людина, яка вийшла на дорогу і спричинила аварію", - сказав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Падіння ракет у Польщі: що відомо

15 жовтня в польському селі Переводів впали дві ракети російського виробництва. В результаті інциденту загинули люди. Зазначається, що це сталося під час масованого обстрілу Росією території України.

Пізніше з'явилася інформація про те, що ракети могли бути випущені українською ППО, яка відбивала російську атаку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг наголосив, що навіть якщо це була ракета української ППО, провини України в цьому немає. Він додав, що Росія несе повну відповідальність за те, що трапилося, оскільки продовжує незаконну війну проти України.

Аналогічну заяву зробили в США. Прес-секретар Ради національної безпеки Едріенн Уотсон зазначила, що повну відповідальність за інцидент США покладають на Росію.

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