Наразі великих черг на переходах через кордон немає, але як довго триватиме збій в роботі невідомо.

На всіх пунктах пропуску на кордоні з Україною з Підкарпатським воєводством Польщі призупинено рух. Ніхто не може в'їхати або виїхати з Польщі.

За словами речника Бещадського відділу прикордонної служби Пьотра Закеляржа, українська сторона призупинила перевірки після 19 години 15 листопада, пише Gazeta Wyborcza.

Там зазначили, що їм не відомі причини зупинки перевірок і закриття пунктів пропуску, і як довго може тривати збій в роботі. За словами Закеляржа, наразі великих черг на переходах через кордон немає.

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Марчін Піотровскі з фундації Folkowisko в Горайку, яка надає підтримку біженцям на українській стороні прикордонних переходів, також повідомив про проблеми на прикордонних переходах. "Кордон не працює. Офіційно через відсутність інтернету в Києві", - зазначив Піотровскі.

Про проблему повідомляв також очільник Перемишля Войцех Бакун. "У них з іншого боку відключено електроенергію. Важко сказати, чи це суто технічні проблеми, чи до цього додаються інші проблеми", - сказав Бакун.

Ракетний удар по Україні 15 листопада

Як повідомляв УНІАН, у середу, 15 листопада Росія завдала черговий масований ракетнй удар по території Україні. Росіяни випустили понад 90 крилатих ракет, 73 із яких вдалося збити. Окрім цього, дві російських ракети впали за 65 км від українського кордону на території Польщі, внаслідок чого там загинули двоє людей.

За попередніми даними МВС, в Україні внаслідок ракетного обстрілу Росії одна людина загинула та шість зазнали поранень.

За інформацією НЕК "Укренерго", зафіксовано удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни. Найскладніша ситуація наразі у центральних та північних регіонах. Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Росія здійснила наймасованіший обстріл енергетичної системи України з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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