Міліція затримала учасників пікету УНА-УНСО в Києві (фоторепортаж)

У центрі Києва - на вул.Трьохсвятительській - співробітники міліції затримали 25 осіб, переважна більшість з яких належить до УНА-УНСО, за перешкоджання колоні представників громадської організації “Православне братство” пройти до Михайлівського собору.

Представники “Православного братства” мали дозвіл на цю акцію від Київської міської державної адміністрації.

Фото Віталія Данильченка / УНІАН