На Віденському балу в Києві дам виявилося більше, ніж кавалерів (фоторепортаж)

Перші квитки на Віденський бал у Києві були заброньовані ще в березні. Про це пише "Комсомольская правда в Украине". Вільних місць у Національному театрі опери та балету (квитки по 500 гривень - у партер, звідки тимчасово винесли крісла і настелили ламінат, і по 2500 гривень - в ложі) не було.

Роз`їжджалися перед світанком. Світським пані при виході дарували по білій троянді і... по дисконтній картці в бутік спідньої білизни.

Фото Дмитра Стаховского/ УНІАН