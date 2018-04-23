На Віденському балу в Києві дам виявилося більше, ніж кавалерів (фоторепортаж)

На Віденському балу в Києві дам виявилося більше, ніж кавалерів (фоторепортаж)

10:46, 17 грудня 2007
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Вільних місць у Національному театрі опери та балету (квитки по 500 гривень - у партер, звідки тимчасово винесли крісла і настелили ламінат, і по 2500 гривень - в ложі) не було...

Перші квитки на Віденський бал у Києві були заброньовані ще в березні. Про це пише "Комсомольская правда в Украине". Вільних місць у Національному театрі опери та балету (квитки по 500 гривень - у партер, звідки тимчасово винесли крісла і настелили ламінат, і по 2500 гривень - в ложі) не було.

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Фото Дмитра Стаховского/ УНІАН

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