На Віденському балу в Києві дам виявилося більше, ніж кавалерів (фоторепортаж)
10:46, 17 грудня 2007
15545
Вільних місць у Національному театрі опери та балету (квитки по 500 гривень - у партер, звідки тимчасово винесли крісла і настелили ламінат, і по 2500 гривень - в ложі) не було...
Перші квитки на Віденський бал у Києві були заброньовані ще в березні. Про це пише "Комсомольская правда в Украине". Вільних місць у Національному театрі опери та балету (квитки по 500 гривень - у партер, звідки тимчасово винесли крісла і настелили ламінат, і по 2500 гривень - в ложі) не було.
Ольга Сумська прийшла в супроводі доньки, мами й тітки
Світлана Лобода танцює з продюсером Олегом Чорним: усе чинно, шляхетно...
Але варто змінити партнера...
Ані Лорак прийшла зі своїм турецькопідданим
Не оминув Віденський бал радник президента Олександр Зінченко с дружиною Іриною
Григорій Чапкіс оцінює танцювальний ”матеріал”
Влад Яма демонструє супутниці вміст своїх кишень
Аліна Гроссу кастинг не проходила, але конкурс для дівчат, які прагнуть показати себе тут, був немов у престижному вузі - семеро на місце
Кавалерів виявився недобір. На допомогу закликали курсантів ліцею імені Богуна
Роз`їжджалися перед світанком. Світським пані при виході дарували по білій троянді і... по дисконтній картці в бутік спідньої білизни.