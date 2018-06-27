День Валентина: Подерв’янський мавпувати не збирається, Капранови жінок не кохатимуть

День Святого Валентина, або день закоханих, в Україну прийшов з Заходу і з кожним роком стає дедалі популярнішим серед українців. Ми поцікавилися в знаменитостей із різних сфер, що вони подарують своїм коханим цього дня і загалом як вони ставляться до Дня всіх закоханих.

Співачка Світлана Лобода подарує своє серце

День Святого Валентина зустрічатиму традиційно – на сцені, цього разу на дніпропетровській.

Найзворушливішим подарунком, який я отримала на це свято, стала маленька шиншила, що зараз живе в моїх батьків у Ірпені.

Найкращим подарунком моїй близькій людині стане моє серце.

Актор Олексій Вертинський не настільки дурний, аби ганятися за подарунками

Господи Боже мій, подарунки – це сфера дуже інтимна… Я сам ненавиджу, коли мені дарують подарунки, бо в мене їх під ногами у квартирі бовтається неймовірна кількість, і вони мене тільки дратують. Тому я не можу ставитися нормально до того, що мої рідні отримають від мене якусь дещицю.

Я взагалі-то люблю всі свята і задоволений навіть від того, що в календарі побачив день бджоляра і з радістю його святкуватиму, якщо буде сила, натхнення і здоров’я. Я в цьому сенсі продвинутий.

Але я не настільки наївний і дурний, аби якось убиватися, ганятися по лавках, шукати якісь подарунки. Я можу сказати тільки “привіт”, а буде то день Святого Валентина чи інша болячка, мені однаково.

Дружина Анатолія Засухи Тетяна Засуха пам’ятатиме, що вже доросла

Подарую якусь недорогу дрібничку, яка потім знаходитиметься десь у спальні чи на кухні. Це буде «валентинка», яка нагадуватиме про день закоханих цілий рік.

Я день Святого Валентина зі своїм коханим чоловіком святкую кожного року, і мені це дуже подобається. Щороку ми йдемо в ресторан або накриваємо стіл дома, запалюємо дві свічки… Стараємося в жодному разі не забути, що ми вже дорослі, а колись була молодими... І треба пишатися тими часами, радіти, що Господь Бог тобі його дав, і тобі є, про що згадати, навіть у зрілому віці.

Депутата від ПР Ганну Герман дід із бабою не навчили святкувати день закоханих

Я не маю традиції на День Святого Валентина дарувати комусь подарунки. Це для мене чуже свято. У моїй родині дарують подарунки не з приводу, а просто тоді, коли хочеться щось подарувати.

У нашій релігійні традиції цього свята не було й немає, мої дід, баба й мама його не святкували, вони не вчили мене того. Це щось нове, запозичене з Заходу. Воно цікаве деяким людям, але мені ні.

Аби приділити увагу людям, яких люблю, мені не потрібен якийсь спеціальний день.

Письменник Лесь Подерв’янський мавпувати не збирається

Я, чесно кажучи, це свято не святкував ніколи й ніколи нічого не дарував цього дня. День закоханих в Україні з’явився зовсім недавно, і я не вважаю, що він притаманний українській культурі так, аби вже мавпувати чи влазити в це свято з головою.

Книговидавці Дмитро та Віталій Капранови у цей день відмовляються кохати жінок

Ми не католики, тому не святкуємо це свято… Православний Святий Валентин народився на два тижні пізніше. За православним календарем 14 лютого ніякого свята немає. І взагалі ми вважаємо святкування дня закоханих – калькуванням, як день сурка чи гелловін.

Ми маємо свої оригінальні свята, які варто відзначати, а жінок кохати треба цілий рік. І якраз цей день ми святкуємо так, що не кохаємо своїх жінок, тобто це наш протест проти глобалізації.

Лідер “Гей-форуму України” Святослав Шеремет подарує своєму зайчику зайця

Зараз для мене День Святого Валентина – це хороше, романтичне свято, коли я можу зробити своєму коханому приємний подарунок від щирого серця. Раніше, бувало, мене пов`язували з моїми «половинками» нещирі відносини, і тоді цей день був для мене тягарем: я відчував себе зобов`язаним щось дарувати, а в глибині душі злився на Святого Валентина, який заварив цю кашу.

Тепер, навпаки, я радію, що є такий день, тому що ми з моїм бойфрендом Станіславом щиро любимо одне одного і, звичайно ж, обміняємося подарунками.

Я так часто називаю Стаса своїм “зайчиком”, що вирішив подарувати йому пухнастого зайця, який нагадуватиме йому про мене під час моїх від`їздів. Зайчик середнього розміру, його зручно покласти поряд з собою на подушку чи під ковдру або посадити на коліна.

Дизайнерка Вероніка Жанві підноситиме коханому подарунок шматочками

Я дуже люблю День Валентина. Рада, що тисячі людей у всьому світі хочуть зробити щось приємне для своїх коханих. Знаю, що є багато противників цього свята… Але це ж чудово, що є один цілий день на рік, коли на вулицях можна побачити стільки закоханих пар, їхні очі, які світяться радістю. Вони ходять тримаючись за руки, дарують одне одному квіти й подарунки. Адже в нашому житті залишилося не так багато радості.

Я люблю вітати своїх близьких, і, звичайно ж, свою кохану людину. Цього року я зробила для нього картину своїми руками. Але, думаю, що головне не подарунок, а його подача… Тож свою картину я даруватиму «шматочками». Кожен «шматочок» – невеликий конкурс-випробування, яке повинен пройти коханий чоловік. Подивимося, як він з цим впорається.

Опитувала Оксана Климончук