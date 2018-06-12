«Дитяче»: добре чи просто дорожче?

Дедалі більше товарів на прилавках з`являється з позначкою «для дітей»: питна вода і пральний порошок, зубна паста і апельсиновий сік, йогурти і шампуні для найменших. Коштує уся ця продукція далеко не дитячих грошей - у півтора-два рази дорожче, ніж «дорослі» аналоги. «Аргументы и Факты» вирішили розібратися, коли варто шукати спеціальний «дитячий» продукт, а коли ні.

Для кішок і котенят Дійшло до того, що градація за віком споживача стосується і кормів для тварин! Зверніть увагу: харчування для котенят і цуценят коштує на порядок дорожче, ніж універсальне.

- Різниця в якості є, але вона незначна: корми для молодняка роблять калорійнішими, ніж їжу для дорослих звірів, - розповідає Юлія Салтикова, власниця розплідника рідкісних порід котів. - Туди «додають» вітаміни. Втім, аналогічний склад кормів, що з`явилися сьогодні, для немолодих котів і псів. Насправді досить просто давати кошеняті комплексні вітаміни і можна обійтися без «спецкорму».

Вода з-під крана? Тепер про бутильовану питну воду. У супермаркеті рука сама тягнеться до каністр, на яких є приписка «для новонароджених», - здається, вона повинна бути набагато краще. Та й коштує дорожче!

- У 90% випадків вимога з обов`язкового вмісту в питній воді для дітей фторид- і йодид-іонов, а також інших макроелементів у суворо визначених кількостях (їх встановлюють Санпін 2.1.4.1116-02) виробниками не виконується, - ділиться досвідом Юрій Гончар, генеральний директор Головного контрольно-випробного і науково-методичного центру питної води. - У природі украй рідко зустрічається води, що містить йодид-іон, а кондиціонування води - справа дорога. Набагато простіше розливати в «дитячі» пляшки звичайну очищену воду!

- Якщо є необхідність допувати немовля, краще використовувати кип`ячену воду, - говорить Ганна Гаврилова, лікар-педіатр, к.м.н., - а каші і пюре готувати на фільтрованій воді.

Рекламний хід поза Гостом Що стосується усіх без винятку харчових продуктів, то варто пам`ятати одне: для дитячого харчування (зокрема соків, сирків, йогуртів тощо) існують Гости, які набагато суворіші від вимог до «дорослої» їжі. У дитячу їжу заборонено класти ряд ароматизаторів, її додатково насищають вітамінами і мінеральними речовинами. Але відомо декілька випадків, коли споживчі експертизи з`ясовували: продукт з припискою «для дітей» має такий самий склад, як і його дешевший аналог для батьків.

- Не піддавайтеся на рекламні прийоми, а прочитайте на зворотному боці упаковки, відповідно до якого документу виготовлено продукт, - радить Іван Клочков, юрист, що спеціалізується на захисті прав споживачів. Наприклад, для «продуктів молочних для дитячого харчування» є ГОСТ 30706-2000.

- А «Технічний регламент на сокову продукцію з фруктів і овочів» не дозволяє просто написати на баночці або пляшці «для дітей», - розповіли нам в Російському аграрному русі. - Поряд з написом «для дитячого харчування» обов`язково (!) повинна бути інформація про вік, з якого малюків можна поїти цим продуктом.

Якщо її немає, то «дитяча» приписка - пустий звук. Причому якщо йдеться про малюків до року, то вік вказують у місяцях. Тільки тоді слово «дитячий» виявиться не рекламним прийомом, а правдою.

Бебі-паста А ось купувати зубну пасту з позначкою «для дітей» - не примха, а необхідність.

- Малюки можуть заковтувати до 70% пасти під час чищення зубів. Тому в дитячі пасти вводиться нижчий вміст пінотворних речовин, адже вони можуть викликати подразнення слизистої оболонки шлунково-кишкового тракту, - говорить Ольга Поповкіна, начальник відділу сертифікації і стандартизації ЦНДІ стоматології і щелепно-лицьової хірургії Росмедтехнології, лікар-стоматолог вищої категорії.

Щодо пральних порошків та шампунів, то купувати ці продукти з позначкою «для дітей» має сенс. Дитячі шампуні не щипають вічка дитини, а пральний порошок, особливо той, що на мильній основі, не містить алергенних миючих речовин, ароматизаторів, соди та відбілювачів - усе це шкідливо для шкіри новонародженого.

- На практиці помічено, що менше алергій виникає у малюків на гіпоалергенні рідкі пральні засоби, ніж на порошки, - вони краще вимиваються з тканин, - говорить педіатр Ганна Гаврилова. - Але багато хто з батьків не довіряють цим засобам і користується подрібненим на терці дитячим милом.

Як вибрати

Дитяча зубна паста

Шукайте на упаковці:

Індекс абразивності RDA - не більше 50

Щадні абразиви - діоксид кремнію, дикальцій фосфат.

Масова частка фториду:

від 2 до 6 років - 0,02-0,05% (200-500 ррм)

від 6 до 12 років - 0,1% (1000 рмм).

Дитячий шампунь Шукайте позначку «без сліз».

Пральний порошок Вибирайте гіпоалергенний склад на мильній основі.

Аргументы и факты №22 от 27 мая 2009