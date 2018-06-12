“Мінздрав попереджає: надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю”... Цей напис став вже таким звичним для нас, що мало хто звертає на нього увагу. Та це попередження стосується лише алкогольних напоїв. Пиво не належить до алкогольних напоїв, і тут “Мінздрав не попереджає”. Тому деякі споживачі вважають, що пиво можна споживати у необмежених кількостях. Це хибна думка, і вже самі виробники докладають зусиль, аби виховати в українських споживачів культуру споживання цього напою.

Пий пиво пінне....

Наближається літо – сезон високих температур і, як наслідок, великих обсягів споживання пива. Майже кожен дорослий не встоїть перед спокусою випити келих прохолодного пінного напою. Це смачно, приємно, прохолодно... До того ж навіть вибагливому шанувальнику цього напою є з чого вибрати – на прилавках величезне розмаїття сортів, торгових марок, виробників і не тільки вітчизняних, а й з іноземною пропискою.

Але, не зважаючи на те, що пиво в Україні виробляють давно, і українці шанують цей напій, культура його споживання в нашому суспільстві досі не сформована. По-перше, його споживання носить яскраво виражений сезонний характер – коли спекотно, п’ємо, коли холодно – вибираємо більш “гарячі” напої. Натомість у Європі та інших країнах, де сформована культура споживання пива, його продажі майже не коливаються залежно від сезону. Там люди п’ють пиво заради смаку, а не прохолоди...

Крім того, в жодній країні Європи (а ми ж так прагнемо туди), не побачиш на вулиці людину з пляшкою пива, не кажучи вже про щось міцніше. Там здавна ведеться пити пиво в пабах, клубах, навіть вдома з друзями. Та й знавці традицій не радять споживати пиво «на ходу». Щоб отримати справжню насолоду від хмільного напою, краще комфортно всістися за столиком та пити його повільно й без поспіху. Це елемент не тільки пивної, а й загальної культури, адже споживання пива на вулиці може принести дискомфорт не тільки вам, а й оточуючим.

Натомість в Україні майже на кожному кроці можна побачити компанії підлітків з пляшкою пива, і для більшості це є нормою. Питань тут багато і до суспільства, яке дозволяє це, і до влади, яка не обмежує продаж пива неповнолітнім та не контролює виконання законів, які покликані виховувати культуру поведінки та споживання, у тому числі алкогольних напоїв та пива.

Пива багато не буває?

Хоч як би там було, але важливо пам’ятати, що культура споживання пива передбачає й помірне його вживання. Зрозуміло, приємно випити одну-дві пляшки пива, але надмірне вживання цього напою нівелює усі його корисні властивості. До того ж, знавці кажуть, що смак хмільного напою після другого-третього келиха перестає відчуватися. Крім того, зловживання цим напоєм може негативно вплинути на здоров’я. “Слід відповідально ставитися до вживання будь-яких напоїв, що містять алкоголь, а також відмовляти від них дітей, підлітків, вагітних жінок та осіб, які за кермом чи виконують роботу, пов’язану з підвищеним ризиком. Демонструючи приклад відповідального споживання пива та будь-яких алкогольних напоїв, кожен із нас може змінити на краще ситуацію в українському суспільстві”, - говорить керівник відділу зв’язків із громадськістю компанії «Оболонь» Максим Кушнір.

Лікарі відзначають, що пиво – це напій, який містить алкоголь, тому вживати його слід, як й інші алкогольні напої - розсудливо. Головний психіатр-нарколог Київської області, заслужений лікар України Геннадій Зільберблат зазначає: пиво містить алкоголь, тому існують певні обмеження його вживання за віком та станом здоров’я.

Крім того, до пива формується звичка, як і до будь-якого алкогольного напою. Є навіть форма пивної залежності. “Зловживання – це фундамент формування хвороби. Якщо уявити собі хворобу - алкогольну залежність як будинок, - то фундамент –це зловживання. Тобто, без зловживання не буде хвороби», - каже лікар.

На думку Г.Зільберблата, пиво має низку особливостей. «По-перше, це слабоалкогольний напій, і його можна пити у більшій кількості, ніж інші алкогольні напої. По-друге, це напій, який не зазнає соціального астрокізму (негативного ставлення соціуму», - пояснює спеціаліст.

Г.Зільберблат вважає, що до 18-21 років не можна вживати спиртні напої, у тому числі й пиво. «Організм росте та формується, і алкоголь у будь-яких дозах негативно впливає на фізичне та психічне формування», - каже фахівець, додаючи, що в Україні навпаки, діти у 14-15 років спокійно п’ють пиво. На думку лікаря, це неприпустимо. Він вважає, що держава має проводити антиалкогольну роботу серед молоді та серед населення в цілому.

«Але люди, які фізично здорові, які вміють культурно вживати спиртні напої та насолоджуватися смаком пива та цінувати його, і це не шкодить їхньому здоров’ю та не заважає оточуючим, вони можуть дозволити собі його вживати в обмеженій кількості», - вважає Г.Зільберблат.

5 правил золотої середини

Скільки ж можна випити пива без негативних наслідків для власного здоров’я? Лікарі кажуть, що це залежить від самої людини, але деякі підрахунки є. Д.м.н., професор, завідувач кафедрою гігієни харчування Національного медичного університету ім. Богомольця Віктор Ципріян каже, що чоловікам у зимовий період можна пити 0,5 літра пива на добу, а літом – близько одного літру на день. Жінкам – наполовину менше, ніж чоловікам. Фахівець також підкреслює важливість виховання культури вживання алкогольних напоїв у населення та ділиться 5 правилами їх споживання.

За словами Ципріяна, перше правило полягає в тому, що не слід братися за пляшку спиртного до 17 години вечора. Друге правило - можна взятися лише за 1 плашку з алкоголем, тобто не можна змішувати різні напої. Суть третього правила у тому, що не можна пити більше 2 американських доз віскі, а це близько 70 мл горілки, вина можна більше, а пива ще більше. Ципріян наголошує, що жінки, через те, що вони спиваються швидше, ніж чоловіки (у них фермент, який руйнує алкоголь, дуже слабкий), можуть випити лише половину дози, яку п’ють чоловіки. І останнє правило полягає в тому, що родина, яка хоче мати здорових дітей, не повинна споживати алкогольні напої протягом 1 місяця до зачаття.

Тобто, пиво, це смачний напій, але вживати його, як будь-що, слід з розумом та у нормальній кількості. Відомо, що навіть солодкої газованої води не можна пити багато через підвищений вміст цукру. То ж, знаймо міру.

Оксана Голуб (УНІАН)