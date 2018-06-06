Як зміняться ціни на продукти в липні?

У липні експерти прогнозують деяке цінове затишшя. Практично на всі продукти, за винятком яєць і цукру, ціни знизяться.

М`ясо

Червень не приніс змін на найбільш популярні види м`яса. Задня частина свинини продавалася на ринках по 50 грн./кг, яловичини — по 55 грн./кг, за обидва види м`яса в магазинах просили 57-58 грн./кг. За куряче філе треба було віддати 31-33 грн./кг, за тушку — 19 грн./кг.

Як пояснив Андрій Порох, виконавчий директор Русанівського м`ясокомбінату, в червні гуртова ціна на свинину знизилася на декілька відсотків, але до роздрібної торгівлі ця тенденція ще не дійшла.

«Торгові мережі просто не поспішають зменшувати ціни. Але в липні варто чекати

5 % зниження ціни на свинину», — говорить експерт. Отже, в нас будуть шанси купувати свинину в супермаркетах по 54-55 грн./кг. На яловичину ціна залишиться стабільною.

«Попит влітку традиційно не дуже високий, але і пропозицій не так вже й багато, — пояснює А.Порох. — Тому немає причин ні для подорожчання, ні для зниження вартості».

А ось курятина в липні може подешевшати.

«На 3—4%», — прогнозує Олександр Бакуменко зі Союзу птахівників України. Експерт пояснює це тим, що влітку, коли купують більше овочів і фруктів, попит на курятину знижується, а пропозиція перевищує попит. З ним згоден і А.Порох, який уточнює, що максимальне зниження ціни — 5% (якраз на стільки вже знизилися гуртова ціна).

З урахуванням прогнозів ціна курячої тушки в магазинах може становити 18 грн./кг, філе — 30,4-32,3 грн./кг.

Молоко

У червні ми купували молоко і сир дешевше, ніж в травні. На полицях супермаркетів молоко подешевшало в середньому з 5 грн./л до 4,2 грн./л, на ринках — з 6 грн./л до 5 грн./л. Базарний сир можна було купити вже не за 22-27 грн./кг, а за 20-25 грн./кг, залежно від жирності.

Таку ситуацію прогнозувала Інна Ільєнко, експерт аграрних ринків Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Що ж до липневих цін, то нас чекає ще одне, нехай і невелике, зниження вартості. За словами Лідії Карпенко, президента Союзу молочних підприємств України, в літній період кількість надоїв завжди збільшується, а, крім того, корів випасають на лугах, що виходить дешевше.

Влітку також падає попит на молоко: дітей з міст відвезли на відпочинок, починають купувати більше свіжих овочів, фруктів і ягід. Тому ціни опускатимуться».

Експерт прогнозує зниження цін на 5%, але пояснює: стати їм ще нижчими завадить той факт, що частина молочної сировини більше йде на ті продукти, які треба заготовлювати саме зараз, — масло, сири.

З урахуванням такого зниження вартості в липні молоко зможемо купувати по 4,75 грн./л на ринку, 4 грн./л у магазині, а базарний сир — по 19-24 грн./кг.

Цукор

Заготівля варення, що почалася в червні, позначилася на «цукрових» цінах: вони піднялися з 5,2-5,5 грн./кг до 5,7-6 грн./кг. У липні зростання цін продовжиться, за словами Миколи Верницького, директора консалтингової компанії «ПроАгро».

«Це буде пов`язано зі скороченням кількості цукру, адже сезон закруток продовжується. Крім того, перспективи нового врожаю не найкращі, тому виробники вважають, що краще піднімати ціни поступово. В липні цукор коштуватиме 6-6,6 грн./кг», — прогнозує експерт.

Яйця

Низькі травневі ціни на яйця протрималися і в червні: середня вартість на ринку була 4-5 грн./дес., у магазині — 3,5-6,5 грн. А ось у липні, за словами Олександра Бакуменка зі Союзу птахівників України, за кожен десяток заплатимо на 0,5 грн. більше.

Експерт пояснює це тим, що виробництво яєць за останні два місяці зросло, а ціни на них були нижчі за собівартість.

«Тепер для компенсації збитків доведеться трохи підняти ціни», — уточнює експерт. Отже в липні купуватимемо яйця по 4-7 грн./дес. у магазині і 4,5-5,5 грн./дес. на ринку.

Овочі, фрукти

Протягом червня знижувалися ціни на всі молоді українські овочі та фрукти, і в липні це продовжиться — за прогнозом Наталії Колесникової, директорки ЗАТ «Українська фруктово-овочева компанія».

На ринках з`явилися баклажани (22-24 грн./кг) і перець (17-18 грн./кг). У липні баклажани подешевшають до 12-16 грн./кг, а перець — до 8,5-10,5 грн./кг. З ягід вже можна купити українську вишню, чорницю та смородину.

Вишня, що недавно з`явилася, поки що коштує 18-20 грн./кг, а надалі подешевшає до 15 грн./кг. Чорниця впаде в ціні на 5 грн. — до 30-32 грн./кг. Через невеликий врожай смородини її ціна буде 14-20 грн./кг.

У середині липня зможемо купувати черешню по 12-14 грн./кг. А ось полуниця скоро закінчиться, тому ціни почали помалу підніматися вгору: ягоди, які коштували14 грн., зараз продають за 16 грн.

До кінця сезону полуниця буде вже по 20 грн. З імпортних фруктів на полицях з`явилися абрикоси та персики, за які просять 22-25 грн./кг.

За словами експерта, надалі варто чекати зниження цін на них до 16-18 грн./кг. Вітчизняних фруктів практично не буде, бо холоди погубили багато зав`язі.

З овочевої групи товарів експерт прогнозує зниження цін на 30-50%. Молода картопля може подешевшати з 5-7 грн./кг до 2,5-4,2 грн./кг, морква — з 10-12 грн./кг до 5-6,5 грн./кг, буряк — з 4-6 грн./кг до 2-3 грн./кг, кабачки — з 4-5 грн./кг до 2-2,5 грн./кг.

Капусту зараз можна вже купити за 2-2,5 грн./кг, пізніше вона подешевшає максимум на 50 копійок — до 1,5-2 грн./кг.

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