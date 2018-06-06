Кулінарне шоу з морозивом – смачно, як у дитинстві (фото)

Напевне, кожен з нас пам’ятає, яке смачне морозиво їв у дитинстві. І смачне не тому, що був малий і любив солодке, просто морозиво було з натурального молока та вершків, без “модних” зараз консервантів, барвників та іншої хімії. Нині виробники чомусь не хочуть виробляти натурпродукт, а віддають перевагу сурогатам, замінникам та порошкам. Справжнє морозиво дуже важко знайти. А якщо і трапиться таке щастя, то не завжди смак буде очікувано добрим. Часто, ніби то і добрий смак псують колючі кристалики льоду – волога, яка замерзла під час заморожування суміші для морозива. Але шеф-кухар одного з київських ресторанів Денис Комаренко довів, що навіть зараз можна готувати смачне морозиво. Було б бажання...

Для підтвердження існування справжнього морозива Денис вирішив провести майстер-клас -кулінарне шоу з його виготовлення. Інгредієнти традиційні, натуральні, ті, з яких його робили у нашому дитинстві – молоко, вершки, жовтки, цукор та ванільні боби. Не ванілін, бо це хімічний продукт.

Для приготування морозива цю суміш вилили у велику ємність та додали рідкий азот, температура якого мінус 196 градусів. Денис підкреслив, що дуже важливо зробити правильне заморожування, аби уникнути затвердіння суміші.

«Можна зробити швидке заморожування, є навіть рекорд приготування морозива за хвилину. Хімік узяв таз суміші для морозива, налив у нього 5 кілограмів рідкого азоту, швидко це змішав та заморозив. Він отримав диплом Книги рекордів Гіннеса. Але таке морозиво важко їсти: треба шматки морозива відбивати молотком», - пояснив кухар.

За словами фахівця, під час виготовлення морозива, потрібно робити заморожування помалу, щоб збити кремоподібну масу та досягнути максимально дрібних кристалів льоду, які будуть практично невідчутними. Великі кристалики замерзлої вологи зроблять морозиво колючим, а відтак – менш смачним.

Готуючи морозиво, Денис розповів про інший заморожений продукт, який ми часто купуємо у супермаркетах – це морожена риба. Зазвичай вона заморожена при температурі максимум мінус 32 градуса, тоді як рідкий азот дозволяє заморожувати продукти при мінус 196 градусів з поступовим зниженням температури. Це дозволяє повільно заморожувати кристали вологи, яка знаходиться в самій рибі, не руйнуючи її волокна. «Тому під час розморожування риби, яка була заморожена звичайний способом, ми завжди отримуємо рибу з меншим вмістом вологи всередині і суху. А якщо риба була заморожена рідким азотом, то під час розморожування вона майже, як свіжа. У цьому і секрет. Але цінова політика такого продукту на сьогодні ну просто космічна», - розповів Денис.

Поки тривав “ліричний відступ” про рибу, морозиво було майже готове. Подавати його кухар вирішив “з малиновим раєм”, як його охрестили ті, хто куштував витвір кулінарного мистецтва.

“Малиновий рай” складався з малини “три в одному”. Це суха малина, яка виглядає, як свіжа, але практично невагома, бо її висушили майже на 99%. З висушеної малини кухар зробив пудру та додав її до соку зі свіжої малини, тобто, підсилив смак удвічі. Потім у вакуумному пакеті просочив свіжу малину отриманим «подвійним» соком. У вакуумі частки повітря виділилися з малини, а сік просочив ягоду. Вийшла «потрійна» малина.

Менше як за півгодини кулінарний шедевр з малиновим смаком дитинства був готовий. Мало хто втримався від другої порції…

Шкода, що справжнє морозиво стало тепер дивиною, а виробники намагаються годувати українців невідомою сумішшю рослинних жирів, барвників та ароматизаторів. Сподіваюся, скоро споживачі навчаться відрізняти сурогат від натурального продукту, і тоді у виробників залишиться два варіанти – виробляти якісну продукцію або не виробляти взагалі. Хочеться, щоб цей час настав якомога швидше...

Олена Кучер (УНІАН)