Молочні продукти: як дурять українських споживачів?

Літр молока забезпечує добову норму жиру, кальцію та фосфору, які потрібні дорослій людині. Окрім цього, літр цього напою дає 53% добової норми білка, 35% - вітамінів А, В та тіаміну, 26% - енергії. На жаль, розраховувати, що ви отримаєте все це, купивши молоко в супермаркеті, доводиться не завжди. Молоко дуже примхливий і вимогливий до умов виробництва та зберігання продукт, який може принести багато користі, але, водночас, здатен суттєво зашкодити, якщо не є свіжим та якісним.

Молоко чи молочний напій?

Купуючи молоко в магазинах, не очікуйте, що отримаєте коров’яче молоко в чистому вигляді. Адже навіть державними стандартами передбачено, що під час виробництва молока використовують сировину (під нею власне і мають на увазі коров’яче молоко) та інші речовини, зокрема, маслянку, вершки, сухе молоко і питну воду. Назвати цю суміш молоком у традиційному розумінні цього слова, очевидно, не можна. Однак, білий напій з пакета теж може принести чимало користі, якщо є якісним. Щоправда, на якість українські покупці можуть розраховувати не завжди. За інформацією спеціалістів Держспоживстандарту України, виробники молока та молочних продуктів часто вдаються до фальсифікації продукції та порушень вимог маркування. Протягом липня-серпня 2009 року фахівці ДП „Укрметртестстандарт” провели лабораторні дослідження понад 70 видів молочної продукції. У 44 зразках виявили консерванти, штучні барвники та рослинні домішки, які не передбачені нормативною документацією. За словами начальника науково-дослідного центру випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» Володимира Семеновича, виробники вдаються до фальсифікації продукції з метою здешевлення її собівартості.

“Вони використовують дешевшу сировину, а вироблену з неї продукцію продають за цінами продукції, виготовленої з дорожчої сировини. Наприклад, так зване, вершкове масло, яке вироблене з додаванням рослинних жирів, продають за ціною масла, виробленого з молочних жирів, яке, зрозуміло, коштує дорожче. Але масло із рослинними жирами навіть називати маслом не можна, оскільки це спред”, – зазначив Володимир Семенович.

Експерти «Укрметртестстандарту» називають цілу низку добавок, які під час перевірок виявили в готовій молочній продукції – від пальмової олії та інших рослинних жирів до антибіотиків, які додають, щоб продовжити термін зберігання. Часто рослинні жири, які додають для здешевлення продукції, мають невідоме походження або вироблені хімічним шляхом. Схожі хитрощі виробники використовують і під час виготовлення молока, щоб надати йому більшої густини, продовжити термін зберігання тощо. До слова, хитрощі з молоком відомі ще з середньовіччя. Щоправда тоді за неякісне молоко, торговця могли неабияк зганьбити – виявивши, що хтось продає фальсифікат (найчастіша це було розбавлене молоко), товар виливали продавцеві на голову, а на додачу ще й могли прив’язати до ганебного стовпа. Сьогодні ж недобросовісні виробники, спіймані на гарячому, платять штрафи, які зазвичай є мізерними порівняно з прибутками підприємств.

Як зробити правильний молочний вибір

Сьогодні на полицях магазинів можна побачити продукцію більше десятка фірм, що виробляють молоко. За словами експертів, першим критерієм вибору має бути упаковка – треба уважно роздивитися, яку саме інформацію вона має. Згідно з державними стандартами, на упаковці має бути чітко вказано інформацію про виробника з його юридичною та фактичною адресою. За словами головного спеціаліста відділу контролю якості продовольчих товарів управління у справах захисту споживачів Держспоживстандарту у Львівській області Андрія Жукевича, варто вчитатися у склад товару, який також обов’язково має бути на упаковці. Окрім цього, там має бути зазначено харчову і поживну цінність продукту та маса нетто. Ну звісно, коли купуєте молоко, треба подивитися на термін придатності, а також зважати на загальний зовнішній вигляд упаковки – якщо упаковки здута, або пошкоджена, таке молоко краще не купувати.

Однак, навіть бездоганна упаковка не є запорукою того, що всередині якісний продукт. «Зіпсувати» якісне молоко доволі легко, якщо чітко не дотримуватися усіх правил на різних етапах виробництва – від забору сировини до зберігання вже готової продукції. За словами експертів, великою проблемою нині є те, що 80% сировини – це молоко з приватного сектору, а не ферм. Кожного разу ретельно контролювати його якість дуже складно, адже на якість молока і молокопродуктів впливає дуже багато чинників: стан здоров`я дійної корови, умови утримання, годівлі, доїння та зберігання молока. Багатьох помилок виробники припускаються і під час виробництва чи транспортування молока. Свою лепту неякісного молока на ринку додає і свідоме фальшування виробників. За результатами численних тестів і перевірок, сьогодні найбільше дурять споживачів щодо показника жирності молока. За словами фахівців, у більшості випадків фактична жирність відрізняється від заявленої на 0,1–0,2%. І це тоді, як жирність в основному формує ціну молока, оскільки саме вона визначає енергетичну та харчову цінність продукту. Ба більше, зазвичай, споживач під час покупці молока зважає передусім на цей показник. Часто не відповідає вимогам держстандарту і такий показник як щільність молока. У багатьох випадках вона становить від 1,024 до 1,026, тоді як відповідно до ДСТУ, показник щільності молока повинен бути не меншим 1,027 для молока з жирністю 3,5% і 1,03 для молока з жирністю 1%.

Якість молока та молочних продуктів постійно контролюють відповідні служби – санепідемстанція, ветеринарна інспекція, управління у справах захисту прав споживачів тощо. Окрім цього, останніми роками різні зразки молочної продукції неодноразово перевіряли незалежні лабораторії, зокрема Центр незалежних споживчих експертиз «Тест». Фахівці центру виявили, що з 10 зразків лише молоко «Лукавиця» виготовлене відповідно до існуючих державних стандартів (ДСТУ2661-94), інші ж – за технічними умовами. Однак, за словами А.Жукевича, сказати однозначно, яке молоко краще – те, що виготовлене за ДСТУ чи за ТУ, - не можна і це не завжди є показником якості молока.

“Технічні умови розробляє і впроваджує безпосередньо виробник. Виготовлення молока за технічними умовами, а не за держстандартами, дозволяє виробнику змінювати рецептуру. Тоді як держстандарти чітко визначають склад. Однак, з певністю сказати, що краще, сьогодні не можна, адже державні норми змінювати дуже довго і складно, а технічні умови часто дозволяють запроваджувати нові технології виробництва молочної продукції”, - розповів А.Жукевич.

Відповідано до результатів, які отримали фахівці центру «Тест», у трьох з 10 відібраних зразків працівники лабораторі виявили антибіотики і сульфамідні речовини – а саме в молоці «Літній день», «Лукавиця» і «Веселий молочник». За словами фахівців Центру, у цих випадках не можна стверджувати, що антибіотики додали спеціально, причина швидше за все у сировині, адже, якщо корову лікують антибіотиками, вони переходіть і в молоко. Важливо, що при повторному тесті на антибіотики у молоці цих трьох виробників, позитивна реакція була лише в молоці «Лукавиця», тест на антибіотики в інших двох виробників був негативним.

Загалом, за результатами перевірки, молоко різних виробників отримало такі оцінки: «відмінно» отримали «Повна чаша» та «Слов`яночка»; на «добре» заслужило молоко «Біла лінія»; «погано» отримали «Лукавиця», «Літній день» і «Веселий молочник», бо не витримали перевірку на антибіотики. До них також приєдналося молоко «Білосвіт» через проблеми з мікробіологією. Молоко «Добряна», «Простоквашино» і «Яготинське» підвели одночасно мікробіологія та органолептика, тому їхня оцінка – «дуже погано».

На жаль, не завжди можна перевірити якість молока в лабораторіях. Важливо звертати увагу на зовнішній вигляд продукту, який купуєте і його смакові якості. Часто буває доволі легко навіть у побутових умовах виявити, що молоко зберігалося з порушенням вимог, адже тоді його консистенція може бути пластівцевидною з утворенням рихлого білкового осаду. Якщо молоко розвели водою, воно матиме синюватий відтінок і буде прозорішим за звичайне. Якщо збовтати таке молоко, то воно дає менше піни. Інколи трапляються випадки, коли в молоко додають сметану або вершки, аби підвищити його густину. Це теж доволі легко виявити, адже тоді воно буде густішим ближче до дна. Не важко в побутових умовах виявити і додатки борошна або крохмалю – вони відразу відчуваються на смак.

Згадаємо про сметану та кефір

Вибір сметани чи кефіру, як і молока, теж треба починати з упаковки. Вона має бути цілісною і містити всі дані про виробника та сам продукт – його склад поживну та енергетичну цінність. Виробники «грішать» і на жирності цього продукту - жирність практично всієї сметани, за словами фахівців, відрізняється від заявленої на 1%.

Порушення умов виготовлення чи зберігання призводить до втрати якості, яку, зазвичай, легко помітити через зміну смакових якостей сметани. За інформацією фахівців Центру «Тест», якщо порушили температурний режим зберігання сметани, у неї може з`явитися кислий або гіркуватий присмак. Останній також може свідчити про недотримання технології виготовлення. Виділення сироватки свідчить про неякісну сировину.

Загалом за показником жирності сметана буває від 15% до 40%. У серпні 2009 року фахівці Центру «Тест» дослідили 12 зразків сметани жирністю 20% провідних українських виробників: President, «Фанни», «Ашан», «Баланс», «Слов’яночка», «Веселий молочник», «Простоквашино», «Добряна», «Веселая ферма», «Злагода», «Галичина», «Щодня». З 12 зразків три отримали оцінку «погано» і ще два «дуже погано». У чотирьох зразках виявлено немолочний жир, до того ж у сметані, що мала на упаковці помітку «якісний продукт» (сметана «Щодня») немолочного жиру виявилося 99%. Продукцію з таким вмістом немолочно жиру взагалі важко назвати молочним продуктом. Немолочний жир такж виявили в сметані «Веселая ферма», «Злагода», «Галичина». До слова, наявність немолочночного жиру в продукті не було вказано на упаковці.

Оцінку «відміннно» за якість отримали продукція «Фанни», «Баланс», «Ашан», «Слов`яночка» і President. «Добре» фахівці поставили сметані «Веселий молочник» и «Простоквашино». «Добряна» отримала «задовільно», «Весела ферма» та «Злагода» - «погано». «Галичина» та «Щодня» оцінили на «дуже погано», оскільки в обох зразках виявили немолочний жир і обидва мали серйозні зауваження щодо смакових якостей.

Що ж до кефіру, то купуючи його, треба пам’ятати, що цей кисломолочний продукт вирізняється своїм коротким терміном зберіганням. Згідно з ДСТУ, термін зберігання не може бути більше 3-5 діб, оскільки бактерії – не довгожителі.

Перед вживання кефіру фахівці радять звернути увагу на його консистенцію – вона має бути однорідною, в`язкою, з порушеним або непорушеним згустком (це залежить від технології виробництва), можливе відокремлення сироватки.

Право на якість

Якщо все ж не пощастило, і ви купили молочні продукти неналежної якості, не варто забувати про те, що маєте право відстояти свої права споживача. За словами А.Жукевича, якщо покупець має претензії до якості купленого молока, він може звернутися у магазин, де його придбав, для обміну, або до управління у справах захисту прав споживачів.

“Якщо є якісь помітні дефекти, молоко в магазині мали б замінити, - розповідає А.Жукевич, – якщо цього не зробили, варто звернутися в управління. На жаль, сьогодні ми не маємо можливості проводити лабораторні дослідження зразків продукції, оскільки в законі сказано, що вони мають оплачуватися з держбюджету, однак, гроші на них вже другий рік поспіль не виділяють. Тож поки що доводиться обходитися без них. Але, якщо до нас звертається споживач зі скаргою, ми перевіряємо в магазині документи, що засвідчують якість продукції, а також умови її зберігання”.

Таке зізнання захисника споживчих прав не дуже тішить, тому раджу бути пильними в магазині, бо першими, хто має захищати наше право на якість, маємо бути ми самі.

Оксана Микитяк (для УНІАН)