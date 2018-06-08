Олег Сало: «Головне, до чого ми прагнемо, аби громадяни довіряли міліції сповна»

Не всі злочини, як би того хотілося, вдається розкрити за гарячими слідами. У кожної кримінальної справи — свої фігуранти, свій ступінь складності та особливості слідства.

І хоч у порівнянні із першим кварталом минулого року розкриття злочинів на Рівненщині збільшилося на 8,5%, роботи у працівників міліції вдосталь. Про криміногенну обстановку в області, результати діяльності працівників органів внутрішніх справ, розмова із начальником УМВС України в Рівненській області генерал-майором міліції Олегом Салом.

— Олегу Михайловичу, нещодавно до розкриття злочинів на Рівненщині долучилося населення і одна з мешканок краю отримала від Вас грошову винагороду. За що саме?

— У селі Тинному на Сарненщині в березні цьогоріч сталося жахливе вбивство 78-річної жінки. За цю справу взялися кращі працівники управління карного розшуку, які, провівши опитування свідків, отримали детальні прикмети підозрюваних. Саме їх і надала місцева мешканка, Оксана Захарчук. Завдяки пильності цієї молодої жінки за підозрою в скоєнні вбивства пенсіонерки працівники міліції затримали 28-річного мешканця Києва та 25-річну Ірину, жительку Гощанщини.

Оксану Захарчук ми нагородили грошовою винагородою в розмірі 1000 гривень і цінним подарунком. На жаль, такі випадки допомоги працівникам міліції поки не часті. Але, якби таких людей, що сприяють у розкритті злочинів було б більше, ми б безперечно їх заохочували. Бо головне, до чого ми прагнемо, аби громадяни довіряли міліції сповна.

— А наскільки характерні вбивства на Рівненщині?

— За три місяці цього року сталося вісім вбивств, які всі розкриті. Більшість із них стається на побутовому ґрунті через зловживання алкоголем. До того ж почастішали випадки, коли тяжкі тілесні ушкодження, що призводять до смерті, наносять жінки.

— У чому причина проявів такої агресії та ненависті з боку представниць слабкої статі?

— Приміром, нещодавно у Рівному, жінка вже похилого віку, яка прожила півстоліття зі своїм чоловіком, не стерпіла його знущань і спересердя взялася за ніж, яким нанесла смертельний удар. Звісно, що і сама вона від себе не очікувала такого вчинку, але, як то кажуть, нерви не витримали.

Проте, звідки ненависть і повна апатія береться у жінок по відношенню до своїх дітей, важко пояснити. Цьогоріч у березні, працівники рівненської міліції отримали інформацію, що мешканка обласного центру хоче продати свого сина. За дев’ятимісячного малюка 22-річна жінка, яка займалася проституцією, просила 40 тисяч доларів. У результаті проведеної спецоперації її затримали на гарячому. Працівники міліції під виглядом подружньої бездітної пари, яка приїхала нібито зі Сходу України, «купили» дитину за 320 тисяч гривень, які були заздалегідь помічені. Пересвідчившись, що сума відповідає дійсності, горе-мати залишилася задоволена продажем. У грудні торік проти неї вже була порушена кримінальна справа за статтею 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання батьками обов’язків, що призвело до тяжких наслідків). Тепер вона вже відповідатиме ще й за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

— Два резонансних злочини, які сталися торік на Рівненщині: крадіжка вантажного автомобіля із медикаментами і крадіжка картин із художньої школи…

— От над цими справами довелося попрацювати, але вони вже скеровані до суду. Із приміщення Млинівської художньої школи 19 жовтня торік невідомі викрали вісім картин різних авторів і предмети побутової техніки, а от порушили кримінальні справи відносно осіб, які вчинили цей злочин, тільки 20 січня цьогоріч. Ми опрацьовували всі можливі версії вчинення цього злочину. Втім проведеною роботою, оперативники і слідчі таки знайшли шлях його розкриття. Робота тривала не один місяць, адже розкриття цієї крадіжки стало справою честі для правоохоронців. Викрадачами виявилися троє мешканців Хмельницької області, які вчинили аналогічний злочин картин з одного із закладів харчування у Полонському районі Хмельницької області. При цьому раніше судимий та водій викрадали картини, а організатор, громадянин Російської Федерації, в подальшому купував їх у виконавців.

Начальник УМВС України в Рівненській області генерал-майор міліції Олег Сало

Розшукали ми і грабіжників, які торік у жовтні викрали автомобіль з кількома тоннами медикаментів в с. Дубрівка Дубенського району у водія фірми «Галичфарм» зі Львова. Ними виявилася група з п’яти осіб: троє жителів Львівщини інші - з Тернополя та Івано-Франківська. Під час обшуків на території цих трьох областей було вилучено частину викрадених медикаментів та інші речі, які свідчать про причетність зазначених осіб до вчинення злочину. Тут діяла організована злочинна група, яка продавали ці медикаменти, перепаковуючи їх — китайський «Мезим», приміром, під німецький. А там — різна вартість. Підпільні цехи з переупаковки медикаментів працювали на Тернопільщині та Львівщині.

— Тобто, робота у боротьбі з організованими злочинним групами, члени яких зважено підходять до вчинення злочинів, на сьогодні потребує і відповідно висококваліфікованих підходів.

— Це дійсно так. Робота у цьому напрямку довготривала і кропітка, але результативна. Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю добре спрацювали і з початку року знешкодили п’ять організованих груп, викрили 20 осіб, що вчинили 35 злочинів у складі злочинних угруповань.

Півтора роки тому киянин зорганізував створення чотирьох фірм на території Рівненщини, директорами та бухгалтерами яких були мешканці області. Зловмисники для прикриття незаконної діяльності із конвертації безготівкових коштів у готівку, їх легалізації та мінімізації податкових зобов’язань для ряду підприємств і організацій на території України, зорганізувалися для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності. Натомість, за вказаною у реєстрації юридичною адресою не знаходились, а печатки та документи використовували для проведення безтоварних операцій. Було перевірено і доведено причетність 130 суб’єктів господарювання, зареєстрованих не тільки в Рівненській області, а й у Київській та безпосередньо у столиці, які здійснювали господарську діяльність з цими фіктивними фірмами. Кримінальну справу, яка налічує 60 томів, уже скеровано до суду. Нам вдалось попередили нанесення збитків державі на суму понад 78 мільйонів гривень.

– А якими сумами окреслюється розмір хабарів на Рівненщині?

— За три місяці цього року працівники державної служби по боротьбі із економічними злочинами викрили десять фактів хабарництва, з яких три – у сфері освіти, один – у медицині, тоді як за минулий рік загалом було задокументовано 26 фактів. Кримінальні справи були порушені відносно лікаря-ендокринолога Сарненської ЦРЛ, яка вимагала та одержала хабар в сумі 800 гривень від громадян за видачу рецептів на безоплатне отримання інсуліну; в. о. директора Березнівського райагробуду, який вимагав та одержав хабар в розмірі 7,5 тисяч гривень від суб’єкта господарювання за надання згоди на реалізацію майна підприємства; заступника директора з навчально-методичної роботи Рівненської філії вищого навчального закладу «Європейський університет», яка вимагала хабар в сумі 900 гривень від студента за складання академічної різниці навчальних дисциплін; приватного підприємця з Рівного, який намагався дати хабар в розмірі 25 тисяч гривень начальнику відділу ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго»; начальника Зарічненського відділення Дубровицької міжрайонної державної податкової інспекції, який вимагав хабар в розмірі 1,8 тисяч гривень від приватного підприємця за не проведення перевірки дотримання законодавства під час здійснення господарської діяльності. Тому питання хабарництва та корупції у нас — на особливому контролі.

— Аналізуючи стан справ в управлінні, роботою своїх підлеглих задоволені?

— Так. Хоч не всі злочини розкриті, але ми маємо напрацювання по кожній кримінальній справі. У нас чітко ставиться завдання і здійснюється контроль над його виконанням. Бо, якщо немає контролю, ніколи не буде так, як потрібно. Залежить це безпосередньо і від керівників галузевих служб: якщо їх не тримати в тонусі, так працюватимуть і їхні підлеглі. Буде самодисципліна – будуть результати роботи.

Світлана КАРАЧУН