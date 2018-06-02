Петро Дяченко: Наше завдання - захищати права громадян

Про «зборівский» рух у Сумах, резонансні злочини в регіоні, питання реформування МВС і допомоги населення співробітникам правоохоронних органів - в інтерв'ю з начальником УМВС України в Сумській області полковником міліції Петром Дяченком.

- Які резонансні злочини вдалося розкрити міліції Сумщини в поточному році?

- Резонанс - це те, що викликає негативний протест у основної маси населення. Тут можемо говорити і про вбивства, і про злочини, скоєні співробітниками ОВС з числа латентних злочинів, що залишають негативний відбиток. Що стосується цього року, то я відношу сюди велику роботу, яку провели в першу чергу співробітники ВБНОН та УБОЗ з виявлення та документування фактів розповсюдження наркотиків на території області. Ми побачили, що канали надходження наркотиків об'ємні. Тому предметна робота була спрямована на виявлення виробництва та мережі їх поширення. Потяглися сліди по всій Україні. Була створена певна група співробітників, які предметно займалися цим питанням, і була впевненість в тому, що не буде витоку інформації. Робота велася на території Сумської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Хмельницької, Закарпатської областей протягом року. У результаті понад 10 осіб з цього ланцюжка, які проживали далеко за межами Сумщини, були виявлені, задокументовані, арештовані, і на сьогоднішній день перебувають в СІЗО в Сумах. Матеріали кримінальної справи вже направлено до суду. Я не пам'ятаю: можливо, десь і була виявлена така злочинна організація з поширення наркотиків на території країни, починаючи з моменту створення. Але за 20 років існування незалежної України я не пам'ятаю, щоб подібне ОЗУ було задокументоване. А сумським міліціонерам це вдалося.

- Співробітники правоохоронних органів іноді звертаються за допомогою до громадян з проханням допомогти в розкритті того чи іншого злочину. Міліція Сумщини також розраховує на допомогу населення в подібних питаннях?

- Це одна з головних складових, над чим повинен працювати співробітник міліції. Якісна належна взаємодія населення з правоохоронною системою обов'язково дасть загальний позитивний результат. Вся міліцейська діяльність спрямована на те, щоб обслуговувати людей на даній території і забезпечувати їх безпеку. І ця взаємодія є. У I півріччі в нашому регіоні було попереджено 114 злочинів, у той час як в 2010 році - всього 9.

Друга складова такого співробітництва - це питання своєчасності надходження сигналу про скоєні злочини. Це дуже важливий напрямок діяльності. Адже не завжди потерпілий громадянин може описати злочинця, що впливає на розкриття злочину «по гарячих слідах».

Сьогодні можна подискутувати щодо питання: «Чи потрібні добровільні народні дружини?». Об'єктивно оцінюючи цей момент, я підкреслю, що раніше вони потрібні були для безпеки населення. Форма роботи - це вже інша сторона справи. З урахуванням нинішніх умов я сьогодні прихильник того, що кожна людина, зацікавлена у своїй безпеці, повинна хоч трохи докласти зусиль для того, щоб така безпека існувала. І ось у нас в багатоповерхових будинках, у їх подвір’ях, де скоюється значна частина правопорушень, де найбільше скупчення людей, кожен зацікавлений в своєму спокої. І тому ми проводимо таку роботу з сумчанами, щоб вони організували чергування жителів у подвір’ях своїх будинків. Щоб була така людина, яка крім відпочинку зобов'язана була сусідами при виявленні правопорушення або злочину просто набрати «102» і повідомити про це в міліцію. Тобто, якщо ми хочемо жити в нормальному правовому суспільстві, то співпраця ця має бути обопільною. При такій організації роботи, я вважаю, виграє в першу чергу населення.

- А наскільки висока сьогодні довіра громадян до співробітників міліції регіону?

- На підвищенні довіри населення до міліції Сумської області зосереджено особливу увагу керівництва нашого управління. Це питання розглядається щотижня на нарадах керівництва УМВС, вживаються відповідні заходи, хід та якість виконання яких знаходяться на постійному контролі. Особливим досягненням і гордістю офіцерів міліції Сумщини стала визначна подія, пов'язана зі створенням в кінці минулого року обласної громадської організації «Офіцерський клуб Сумщини». Головним завданням клубу є збереження офіцерських традицій, створення атмосфери відкритості і взаємної довіри, захисту честі та гідності, підвищення позитивного іміджу органів внутрішніх справ області. А результати вивчення громадської думки жителів регіону щодо діяльності міліції протягом 2011 року, засвідчили підвищення рівня довіри населення до міліції, що є найкращим чинником для оцінки діяльності ОВС області.

- Яка роль дільничних інспекторів Сумщини у попередженні зростання загальної злочинності в регіоні, і чи задоволені Ви їхньою роботою?

- Дільничний - це одна з ключових фігур в діяльності ОВС. Чи задоволений я роботою дільничних? Не задоволений. Чому? Тому, що в особі дільничного інспектора я бачу, що це має бути авторитетна людина, що користується довірою того населення, яке він обслуговує. Крім того, він повинен бути високоморальною людиною, до якої тяглися б люди. Це Аніськін свого роду, відомий за однойменними кінофільмами. Це та людина, яка пропрацювала не одне десятиліття, професіонал своєї справи - і профілактик, і детектив, і процесуаліст, який збирає матеріали відповідно до процесуального закону. І ось на цій адміністративній ділянці він вирішує всі питання, що стосуються підтримки порядку і спокою громадян.

Ми розглядали задані вами на цю тему питання і на колегії МВС - міністр неодноразово їх піднімав. Такий підхід до вирішення проблеми співзвучний і з моїм розумінням самої фігури дільничного інспектора. Чому ж я не задоволений? Так, у нас працюють нормальні хлопці, але на сьогоднішній день їм не вистачає досвіду. Адже в структурі дільничних інспекторів у нас працюють ті, хто прийшов в ОВС, але з їх складу оперативні служби черпають свій потенціал. І ось ця плинність кадрів не дає тієї основи, яка б дозволила сформувати ядро Аніськіних. Вважаю, що це завдання все-таки буде вирішене, і нові підходи, нові реальні життєві оцінки таких ситуацій, що даються керівництвом МВС, ті вимоги, що пред'являються на сьогоднішній день до керівників регіональних управлінь міліції з організації роботи, дадуть свої позитивні результати, і фігура дільничного інспектора стане саме тією, навколо якої буде об'єднуватися населення.

- Чи задоволені Ви кваліфікацією співробітників УМВС України в Сумській області в цілому?

- Якщо я скажу, що задоволений - ніхто не повірить. Так що я не задоволений. Адже кваліфікація - це постійне підвищення свого професійного, інтелектуального рівня, це повсякденна робота не тільки міліціонера, а й кожного громадянина. В даному випадку у нас специфічна робота, що називається правоохоронною. А за підсумками будь-якої роботи повинні бути видні результати праці. Але в міліції не побачиш швидкого результату, як у робітника за верстатом, який виточує деталь.

Так от, люди, які приходять на роботу в міліцію, - вони приходять із загальної маси населення. І загальний відбиток ситуації, що відбувається в суспільстві, накладається і на тих людей, які приходять в систему ОВС. І для того, щоб суспільство нормально існувало і розвивалося, воно зі своєї маси виділяє певну групу людей, наділяє їх певними владними повноваженнями (те, що ми називаємо чиновницьким апаратом). А із загальної маси чиновників у питаннях боротьби зі злочинністю суспільство одягає таких людей в певну форму, щоб вони відрізнялися і постійно були на виду. Щоб їх бачили і просвічували, як рентгеном. І ті вади, які є в суспільстві, вони накладають свій відбиток і на діяльність міліції. Але якщо вади суспільства видні всім і зрозумілі, то вада в міліцейському середовищі підноситься і сприймається особливо гостро.

Що ж ми робимо в обласному управлінні МВС для підвищення кваліфікації співробітників? У нас є школа підвищення професійної майстерності, не кажучи вже про те, що закріплюємо наставників, що з молодими співробітниками опрацьовується нормативна база, опрацьовуються певні ситуації, з якими доводиться стикатися. Але разом з тим, кожен працівник повинен і самостійно знати, шукати шляхи вдосконалення. Якщо ми доб'ємося того, що кожен буде тією творчою особистістю, яка працює над собою, то повною мірою зможемо сказати, що зробили, створили атмосферу, що сприяє і розвитку міліції, і суспільства в цілому.

- Ще на початку поточного року голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь доручив створити в регіоні підрозділи місцевої міліції. На якій стадії перебуває ця робота?

- Це питання розглядалося в цілому в масштабах держави виходячи з можливостей матеріального забезпечення, адже сьогодні все це коштує великих грошей. Крім того, необхідна відповідна нормативна база. Питання створення місцевої міліції стосується, насамперед, дільничних інспекторів. Сумська область - це здебільшого сільськогосподарський регіон. І та кількість дільничних, яка є на сьогоднішній день, ніяк не відповідає вимогам безпеки людей. Якщо один дільничний інспектор обслуговує 4-5 населених пунктів у межах 1-2 сільрад, то він ніяк не забезпечить адекватне реагування на негативні процеси. А якщо врахувати, що в сільській місцевості ще й транспорту немає, то говорити про безпеку ніяк не доводиться. Тому і створення місцевої міліції, муніципальної міліції потрібно розглядати, насамперед, для того, щоб збільшити кількість дільничних інспекторів, які обслуговували б по одному-два невеликих населених пунктів у сільській місцевості. Друге питання - це створення в містах і райцентрах патрульно-постової служби.

- Як Ви можете оцінити зараз матеріально-технічне забезпечення співробітників міліції?

- Воно знаходиться не на високому рівні, але забезпечує виконання завдань в цілому. Тут і питання фінансування у масштабах держави, яке забезпечується в межах 50%. А це питання - і одягнути, і взути, і транспортний засіб хороший мати, і пально-мастильні матеріали, і оплата праці, що ніяк не відповідає тим витратам, які несе працівник міліції. Сьогодні у співробітника ОВС ми бачимо тільки «зовнішню оболонку», яка представлена співробітниками ППС та дільничними інспекторами, але ж міліцією виконується величезна робота по оперативним завданням. Близько 40 структурних підрозділів в системі МВС - це цілісний взаємозалежний механізм, саме система, яка забезпечує збалансованість і позитивний ефект. А якщо в загальній системі якийсь механізм не спрацьовує, то і загальна система буде пробуксовувати в цьому плані.

- Петро Миколайович, в даний час багато говориться про реформування МВС України в цілому. Як Вам бачиться рішення цього питання?

- Ще навчаючись в Академії МВС СРСР, ми опрацьовували і прораховували, яким шляхом піти, як вирішити питання і скорочення загальної чисельності міліції з одного боку, і забезпечення безпеки - з іншого. І ми прийшли до висновку, що основною проблематикою в цьому питанні є громіздкі апарати системи МВС, так як за радянських часів було завдання все тримати під контролем - кожну клаптик землі. А сьогодні питання, що стосуються організації роботи ОВС, повинні розглядатися за допомогою світового досвіду. По-друге, це особливості розвитку нашого суспільства, яке значно відрізняється від країн західного світу.

Ну, а якщо суспільство - для людей, то й основний тягар всієї цієї ноші повинен бути зміщений саме туди, де сконцентрована основна маса населення, тобто, це рівень районної ланки. Ось у районних відділах і повинна бути сконцентрована основна робота. І ту роботу, що в нас проводиться з приводу скорочення на 30% управлінського апарату, я вважаю правильною, потрібною, своєчасною.

В даний момент у нас в регіоні йде скорочення в управлінні. Апарат УМВС зменшиться на 30% або на 183 людини, а замість 8 заступників начальника Управління, відповідно до наказу Міністра внутрішніх справ, залишені всього три. Йдеться про першого заступника начальника УМВС Валентина Палькіна, а також Валерія Єфремова, який курує блок кримінальної міліції, і Олександра Мальованого, який відповідає за міліцію громадської безпеки. Щодо територіальних органів - цей процес зачепить і 2012 рік, коли буде проходити скорочення ОВС в цілому.

Що стосується самої структури організації роботи, то моє бачення тут таке: обласний апарат УМВС повинен мати певні функції - організувати і контролювати. А вся робота повинна робитися «на землі».

Ще один момент, якого хотів би тут торкнутися, - прикордонне співробітництво правоохоронних органів. Як відомо, злочинність кордонів не має. От у нас на Сумщині - 565 кілометрів державного кордону з Російською Федерацією. По обидві її сторони правила «гри» різні: ми не маємо права перейти на «ту» сторону і будь-кого допитати після злочину. Тому питання взаємовідносин з ОВС суміжних держав в районах кордонів повинні бути спрощені. Разом з тим, я вважаю, що з нашими сусідами вздовж кордону у нас добра взаємодія, взаєморозуміння і взаємна підтримка.

- Нещодавно Верховна Рада скасувала обов'язковий техогляд автомототранспорту, що проводився співробітниками ДАІ. Як Ви вважаєте: чи правильно це було зроблено?

- Власнику автотранспорту все одно доведеться платити за техогляд. Але тільки грошові потоки будуть дещо видозмінені. Страхові компанії, які видають обов'язкову страховку, будуть направляти автомобілі на станції техобслуговування до певного підприємця. Ця СТО буде здійснювати техогляд, а гроші залишати собі, і якщо раніше ці грошові потоки надходили до бюджету, то відтепер держава залишиться без них. Міністр МВС України Анатолій Могильов також заявляв, що бюджет внаслідок такого рішення народних депутатів буде недоотримувати до півмільярда гривень на рік.

- Ви вже згадували про особливості Сумщини як прикордонного регіону. Чи було розкрито тут гучний злочин, що мав міжнародне забарвлення?

- Злочини, що вчиняються в районі кордону, не знаходяться поза увагою наших правоохоронців. Виконуючи свої службові обов'язки, питання, пов'язані з оперативно-розшуковою діяльністю, на території області у нас був виявлений канал перерваного транзиту. Це коли великовантажні автомобілі з товаром, перетинаючи західний кордон, повинні були транзитом проходити через територію України та за документами направляти товар на територію Росії. Але, потрапляючи в Україну, товар «розчинявся». Разом з тим, щоб приховати цей факт, треба було провести ланцюжок, що транспортний засіб, в'їжджаючи в Україну з боку Західної Європи, потім виїхав на східному кордоні по маршруту свого проходження.

Як виявилося, знайшлися наші «фахівці» на митниці, які всі ці моменти формували, проводили, «виводили», знову «повертали» ці автомобілі, і вони йшли на західний кордон. І ось це кільце постійно було в обороті. Тобто, тут діяло ОЗУ, яке має своє ядро не тільки на території Сумщини, а й у Києві. Але, виконуючи свої обов'язки на території північно-східної частини України, наші співробітники відстежили, задокументували і заарештували тих осіб, які були причетні до цього контрабандного переміщення товарів. Вже відомо, що більше, ніж на 22 мільйони гривень товарів було завезено в Україну, які не були оподатковані та піддані іншим митним платежам на суму понад 5 млн. грн. Також встановлені структури, які завозили з-за кордону товар, які реалізовували його, ухиляючись від податків. Затримані та заарештовані і водій - громадянин Польщі, і працівники митниці. Слідство у цій справі перебуває в стадії завершення.

- Більше двох років тому в Сумах зі Спасо-Преображенського собору була викрадена чудотворна ікона, яка вважається покровителькою обласного центру та його жителів. Як продовжуються пошуки злочинця і самої ікони?

- Це специфічний вид злочинів. Робота ведеться. Але сьогодні ми не можемо сказати, що ікона була викрадена тільки з метою реалізації, як художньої цінності. Тому робота по встановленню осіб, причетних до цього злочину - це один напрямок. Другий - встановлюються ті особи, які спеціалізуються на такому виді злочинів. Останнє відпрацювання - ми перевіряємо на причетність і до цього, і до інших злочинів осіб циганської національності, які вже займалися розкраданням ікон на території сусідньої Чернігівської області. Сьогодні ми маємо інформацію, що ця група займалася подібною діяльністю і на Сумщині. Проводяться заходи, хоча і є певні труднощі, з перевірки зазначеної групи саме на причетність і до цього злочину.

- Тривалий час місто Суми залишалося унікальним місцем на карті України, де підлітки та молодь були залучені в так званий зборівський рух, чим приносили багато занепокоєння, як жителям обласного центру, так і міліції. Скажіть, ці «збори» досі тривають?

- Цим зборівським рухом мені довелося займатися, коли я працював ще начальником Сумського міського УВС. І коли, приїхавши на Сумщину, я зіткнувся з таким видом «діяльності», то ми стали шукати шляхи, яким чином можна на нього вплинути. Деякі ЗМІ тоді писали, що якщо знайдеться людина, яка вирішить в Сумах проблему зборівського руху, то їй потрібно за життя поставити пам'ятник. І ми знайшли шлях, яким чином вплинути на те, щоб цей рух розкласти. Адже на той період часу лідери сумських ОЗУ, а їх було кілька, використовували цей інструментарій традицій. Адже витоки тягнуться ще в радянські часи, коли на ці «збори» ніхто не звертав уваги. Але коли стався розвал Союзу, коли стали формуватися зовсім інші відносини, то ця сумська традиція була інтерпретована зовсім в іншому напрямку. А саме - в кримінальному, коли стали створюватися злочинні угруповання, в тому числі і рекетирські, угруповання «лихих 90-х» по розділу сфер впливу. Тоді потрібні були такі «голови», яким покажи гроші або створивши якісь умови, могли беззастережно виконувати бажання, що були у лідерів ОЗУ.

І ті «збори» проходили не за дитячим задумом. А потім - групові страхітливі пробіжки пацанів з молотками, криваві розбірки, побиті і загиблі громадяни, які випадково траплялися на їх шляху ...

Проаналізувавши все це, ми знайшли варіант, що можна протиставити зборівському руху. Справа в тому, що в той час батьки більше думали про те, як заробити на проживання та прогодувати сім'ю, аніж про виховання дітей. І діти залишалися без батьківської уваги. Я не даремно деталізую ті моменти. Потрібно було зрозуміти…

Що ж нами було зроблено? Нічого надприродного: були запрошені батьки разом з тими дітьми, які використовувалися для цих цілей або були певними керівниками зборівського руху. Їм були «відкриті очі» на процеси і роль їхніх дітей у цих процесах. Все! А щодо тих осіб, які стояли на чолі, були заведені відповідні кримінальні справи, і вони були притягнуті до відповідальності. Після цього лідери «попритискали хвости» і порозпускали угруповання. Так було вирішено питання і в Курському мікрорайоні Сум, і в 9-му мікрорайоні, і на Пришибі, і в інших місцях.

Після цього пройшов певний період часу - не багато не мало - 5 років, коли цими питаннями ніхто не займався. А деякі «буйні голови» продовжували цю «кухню» закручувати. На сьогоднішній день, виходячи з оперативної інформації, «збори» мають місце в районі вулиці Баумана. Це угрупування має свою ієрархію. В даний час проводяться заходи по реальному її вивченню. Ось у мене на столі окрема папка «Угруповання «Бауманське». Є всі фотографії, аналізується вся інформація про юнаків, які до неї входять, вивчається їх роль. Тут і керівні особи, які зараз є, і колишні «старші». Так що осторонь це питання ми не залишаємо. Хотілося б, щоб підключилися до вирішення проблеми і освітні структури, щоб не було так, начебто це питання потрібне тільки міліції, яка жорсткими, забороненими методами повинна виправити становище. Але не завжди ж цими методами вирішується питання! Тому, тут потрібно оптимально аналізувати ситуацію і в цілому повернутися обличчям до цієї істотної проблеми, яка залишається ще в обласному центрі. Я вважаю, що це соціальна проблема, якою повинна займатися і реальна влада, і правоохоронні органи.

- Сумська міліція останнім часом виявила значні порушення в сфері ЖКГ, які безпосередньо зачіпали інтереси простих громадян…

- Справді, п'ять кримінальних справ протягом двох місяців - результат роботи міліції з перевірки роботи комунальних підприємств регіону. За попередніми підрахунками збитки, завдані державі і жителям регіону від неправомірного завищення тарифів за послуги, досягли сотень тисяч гривень.

На виконання доручення Кабінету Міністрів щодо перевірки законності формування та використання тарифів на послуги в сфері ЖКГ, співробітники державної служби по боротьбі з економічними злочинами обласного УМВС, разом з представниками державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області та контрольно-ревізійного управління, почали перевірку підприємств комунальної теплоенергетики та водопостачання в регіоні. Протягом двох місяців було перевірено 15 таких підприємств та виявлено ряд порушень, в результаті чого їх керівники були притягнуті до адміністративної відповідальності. А от їх колегам з міст Шостка, Ромни, Суми, Білопілля та Путивль доведеться відповідати по всій суворості закону. Проти них правоохоронні органи порушили кримінальні справи. Причиною стало безпідставне завищення тарифів для населення з оплати комунальних послуг.

Перевіряючи вищезгадані підприємства в Сумах, Білопілля, Шостці, міліціонерам вдалося задокументувати злочинну діяльність посадових осіб, які склали завідомо неправдиві документи про проведення робіт (які фактично не виконувалися), тим самим безпідставно збільшили тарифи з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Внаслідок чого населенню і міському бюджету було завдано істотної шкоди.

Але найбільшою розголосу в регіоні набула справа з одним із комунальних підприємств м. Путивль. Його керівник при формуванні тарифів для споживачів послуг водопостачання та водовідведення за статтею «Амортизаційні нарахування» протягом останніх чотирьох років включав амортизаційні нарахування на основні засоби, які згідно з рішеннями Путивльського міської ради передані на баланс цього комунального підприємства безкоштовно, чим незаконно завищив обсяг фактичних витрат підприємства. Таке порушення вимог законодавства призвело до безпідставного нарахування та підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення та незаконних витрат бюджетних коштів. Результат - місцеве населення переплатило 390 тисяч гривень. Щодо комунальників порушено кримінальну справу.

Кількість порушень у сфері житлово-комунального господарства з кожним роком збільшується. Такі ганебні явища і свавілля чиновників має бути викоренено. Міліція не буде стояти осторонь цієї проблеми. Наше завдання - захищати права громадян. І зупинятися ми не збираємося.

- Скільки в 2011 році за матеріалами УМВС було порушено кримінальних справ щодо діючих чиновників за злочинами, пов'язаними з корупцією?

- У І півріччі співробітниками внутрішніх справ в регіоні були задокументовані близько 50 кримінальних справ відносно чиновників, що зловживають довірою або вчинили хабарництво.

- На початку березня в Сумах на вулиці Прокоф'єва відбулася гучна дорожньо-транспортна пригода, коли автомобіль «Lexus», вискочивши з проїжджої частини на тротуар, збив молоду жінку з двома малолітніми дітьми. В результаті ДТП потерпілі потрапили в лікарню, а жінка перенесла потім не одну операцію…

- Розслідування кримінальної справи за фактом цього ДТП закінчено, а сама справа вже передана до суду. Сподіваюся, що він буде справедливим. Перше засідання суду призначене на 15 серпня.

- Петре Миколайовичу, нещодавно Ви повернулися з відпустки. Де побували? З яким настроєм приступили після відпочинку до роботи?

- Відпустку проводив у селі в Сумській області. Фізично потрудився на городі з вирощування екологічно чистих продуктів. За відпустку побував на зустрічі з однокурсниками і улюбленою вчителькою після 40 років закінчення технікуму. Крім того, поспілкувався з онуками. А настрій на роботу був, є і буде оптимістичним. Іншого і не може бути! Ну, а в майбутньому - після остаточного виходу на пенсію - буду жити в Сумах, так як тут народилися мої прапрадід, прадід, дід і батько.

- Спасибі за розмову.

Віталій Кохан, власний кореспондент УНІАН в Сумській області