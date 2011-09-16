В Україну їдуть співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Співдоповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Майліс РЕПС та Марієтта де ПУРБЕ-ЛУНДЕН з 19 по 23 вересня 2011 року відвідають Київ та Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

У Києві 20-21 вересня співдоповідачі обговорять питання виборчої реформи, реформи кримінальної юстиції, питання кримінальних переслідувань представників опозиції та питання дотримання прав національних меншин.

У Криму з 21 по 23 вересня співдоповідачі ПАРЄ зосередять увагу на ситуації з кримськими татарами, а також питаннях регіонального та місцевого самоврядування.