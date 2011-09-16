В Україну їдуть співдоповідачі Моніторингового комітету ПАРЄ
13:30, 16 вересня 2011Кримінал
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Говоритимуть про кримінальну юстицію
Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Співдоповідачі Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Майліс РЕПС та Марієтта де ПУРБЕ-ЛУНДЕН з 19 по 23 вересня 2011 року відвідають Київ та Крим.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.
У Києві 20-21 вересня співдоповідачі обговорять питання виборчої реформи, реформи кримінальної юстиції, питання кримінальних переслідувань представників опозиції та питання дотримання прав національних меншин.
У Криму з 21 по 23 вересня співдоповідачі ПАРЄ зосередять увагу на ситуації з кримськими татарами, а також питаннях регіонального та місцевого самоврядування.
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