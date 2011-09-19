18 - 19 вересня у Києві за ініціативи народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА відбудеться Міжнародна конференція парламентаріїв, присвячена боротьбі із ненавистю та антисемітизмом.

Цей захід скликається також для відзначення 70-х роковин трагедії Бабиного Яру, де загинули десятки тисяч людей різних національностей.

У конференції візьмуть участь члени парламентів та офіційні особи із США, Канади, Великої Британії, Росії, Німеччини, Ізраїлю, Грузії та інших країн.

Конференція розпочнеться з меморіальної церемонії у Бабиному Ярі 18 вересня о 17.00 і наступного дня продовжить роботу у Верховній Раді України.