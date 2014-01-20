Протистояння на Грушевського завдало збитків Києву на 3 млн гривень
16:46, 20 січня 2014Кримінал
0 0
Сьогодні, 20 січня, у МВС заявили, що збитки в результаті зіткнень на вулиці Грушевського становлять близько 3 млн гривень.
Як повідомив прес-секретар МВС України Сергій Бурлаков, було спалено шість одиниць техніки, серед них чотири автобуси і два спецавтомобілі.
"Крім того, фактично спалена каса стадіону Лобановського. Зруйнована вся бруківка. Збитки будуть значними", - сказав Бурлаков.
Нагадаємо, протистояння на Грушевського між протестувальниками та правоохоронцями триває вже майже добу. Як повідомляють у МВС, травмованих правоохоронців вже близько сотні. Крім того, вже затримано близько 20 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter