Кримський спікер не бачить «нічого надзвичайного» в затриманні Аронова

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО не бачить «нічого надзвичайного» в затриманні оголошеного в розшук кримського депутата Рувіма АРОНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер сказав журналістам у Сімферополі.

«Я не бачу тут нічого надзвичайного. Якщо є підстави і доказова база, то міліція, напевно, діяла в рамках чинного українського законодавства», – заявив А.ГРИЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, хто може стати наступним затриманим, голова кримського парламенту відповів, що не знає.

«Якщо хтось із громадян України – жителів Автономної Республіки Крим порушив законодавство, то він повинен відповідати відповідно до тих законів, які діють у нашій країні», – наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках два наймогутніших організованих злочинних угруповання - ”Башмаки” і ”Сейлем” – боролися між собою за розподіл сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, у Криму діяла ще низка угруповань. З 90-х років в Криму залишилося нерозслідуваними понад 230 ”розстрільних справ”.

За даними МВС України, Р.АРОНОВ є одним з керівників угрупування ”Башмаки”, на рахунку якого, зокрема, 50 вбивств, викрадень людей тощо. Усе це відбувалося впродовж 1991-2005 років.

2006 року Р.АРОНОВА та низку інших членів ОЗУ ”Башмаки” було оголошено в розшук. Р.АРОНОВ ховався від слідства в Ізраїлі, потім, за деякими даними, у Німеччині.

Водночас у березні 2006 року Р.АРОНОВА було обрано депутатом ВР АРК від ”Блоку Куніцина”. За даними на 20 лютого 2008 року, Р.АРОНОВ не є членом жодної з депутатських груп і фракцій кримського парламенту.

Р.АРОНОВА затримали днями в Києві.