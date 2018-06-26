Нікуди плисти

Закрита федеральна цільова програма (ФЦП) «Створення системи базування Чорноморського флоту на території Російської Федерації у 2005-2020 рр.» виконується з затримками, розповідають чиновники Мінекономрозвитку та уряду. ФЦП передбачає будівництво бази у Новоросійську. Переїхати з Криму флот має у 2017 р., коли закінчиться договір про його перебування на території України.

«Сказати, яке зараз відставання [у реалізації програми] у часі, неможливо», – говорить чиновник Мінекономрозвитку. Якщо програму не коригувати, ймовірність того, що база у Новоросійську не з’явиться, справді висока, вважає чиновник уряду. Зараз триває інвентаризація, продовжує чиновник Мінекономрозвитку: «Дивляться всі об’єкти – ті, що ввійшли до програми й ті, що не ввійшли, – їх повинні були будувати приватні інвестори». Через кризу пріоритети в інвесторів змінилися, шкодує співрозмовник «Ведомостей»: тепер ці об’єкти, певне, доведеться фінансувати з бюджету. Найбільші проблеми з молом, який мав будуватися на приватні гроші, знають два чиновники Мінекономрозвитку, не називаючи, хто саме будує мол.

Координатор програми – Міноборони, вартість її для бюджету – 20 млрд. руб., повідомлялося раніше. У липні минулого року президенту Дмітрію Медвєдєву у Новоросійську казали, що «Спецстрой» освоїв 2,2 млрд. руб. За даними людини з Міноборони, у 2009-2010 рр. фінансування зменшили більш ніж на 1 млрд. руб. Роботи з будівництва молу тривають не так активно, як хотілося б, через традиційно слабке фінансування на початку року, продовжує він, роботи веде «Спецстрой», про жодних приватних інвесторів йому не відомо. Отримати коментарі в Міноборони та «Спецстрое» не вдалося.

Відбудеться корекція усіх ФЦП – певне, й ФЦП з флоту теж, вважає чиновник уряду: додаткові ресурси для цієї програми потрібні постійно: то з’ясовується, що не врахували якісь витрати, то – якийсь новий і важливий об’єкт. Це ілюзія, що, написавши один раз проект та побудувавши мережний графік, його можна виконати, стинає плечима чиновник Мінекономрозвитку: «Будь-який мережний графік, повішений на стіну, актуальний п’ять хвилин».

У комітеті Ради Федерації з оборони обговорювали проблему бази у Новоросійську та визнали за неприпустиме зволікання з термінами, розповідає член комітету Ніколай Тулєєв: інфраструктура новоросійської військово-морської бази наразі не відповідає тим завданням, які ставляться перед флотом.

За українською Конституцією після 2017 р. іноземних військових баз на її території залишитися не повинно, нагадує депутат Партії регіонів Олена Бондаренко: «Це проблеми Росії, що виникли труднощі з будівництвом бази, Україна страждати не повинна». Але Конституція не догма, впевнена Бондаренко: «Це питання ціни. Якщо Росія запропонує вигідні умови, то Україна буде готова їх розглянути та, можливо, погодитися».

Тема флоту буде однією з основних на всіх найближчих російсько-українських переговорах, вважає директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов, імовірність, що політики зможуть домовитися, є.

Мандат Януковича закінчується у 2015 р., попереджає український політолог Вадим Карасьов, якщо він погодиться залишити флот, не факт, що підтримка Москви забезпечить йому перемогу на наступних виборах.

Уповільнення темпів будівництва бази у Новоросійську дає змогу Україні дорожче продати тему пролонгації договору про базування флоту в Криму, вважає політолог Константін Сімонов: ситуація в українській економіці схожа з грецькою, тільки ЄС Україну рятувати не буде, й основні надії українців пов’язані з Росією. Київ може пов’язати тему флоту, наприклад, із цінами на газ, попереджає він.

Максим Товкайло, Алєксєй Нікольський, Ведомости (Росія)

Український переклад Inozmi