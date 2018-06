Між Брюсселем та Москвою

Президент Віктор Янукович запевняє, що метою його країни є членство в Європейському Союзі.

Про це Янукович повідомив у п’ятницю, 1 жовтня, на міжнародній конференції політиків та експертів в Криму. У зустрічі під назвою “Ялтинська європейська стратегія” (YES), що відбулася всьоме, перший раз узяли участь два чинні президенти, зокрема й Броніслав Коморовський.

Заява проросійського президента Віктора Януковича, що приєднання до ЄС є стратегічною ціллю України, викликала зацікавлення серед політиків та журналістів. На питання Rzeczpospolita, як можна примирити проросійську політику з прагненням до повного членства в ЄС, президент України не дав конкретної відповіді. Він просто послався на закон про зовнішню політику. У ньому, так само в дипломатичній формі, проголошується дорога на Захід й одночасне незагострення відносин у регіоні.

Цю тему зачепив також присутній на конференції колишній головний дипломат ЄС Хав’єр Солана. Він спитав Януковича, котрий після президентських виборів на початку року подався з першим візитом до Брюсселя, чи поїхав він би й тепер спочатку в столицю ЄС.

У відповідь Солана почув українське прислів’я: “Чоботи дорогу знають”. І все. Солана потім казав Rzeczpospolita, що відповідь налаштувала його оптимістично. Інші учасники дебатів, уже неофіційно, визнали однак, що сприйняли її з тривогою. Що зараз чоботи понесли б Януковича з першим візитом уже до Москви.

Роль Польщі

Президент Броніслав Коморовський переконував у Ялті, що політика Польщі стосовно України не зміниться. Варшава й далі підтримуватиме на європейській платформі українські амбіції до інтеграції з Заходом. Крім однозначної підтримки є, втім, і пересторога, що без дотримання європейських стандартів шансів на членство в ЄС нема. На думку Коморовського, панівне в Європі переконання, що вже вичерпалися можливості розширення Європейського Союзу на схід, є хибним. І насправді це все можна ув’язати з інтеграцією нинішніх членів спільноти.

Як до такої екзотичної з погляду Заходу концепції ставляться тамтешні політики? “Найважливіше те, що Європа хоче по-справжньому співпрацювати з Україною. Безсумнівно значення України усвідомлює Польща. І її дії в цьому питанні відіграють велику роль”, – заявив Rzeczpospolita екс-начальник німецького МЗС Йошка Фішер.

Чи втілиться бачення членства України в ЄС хоча б за 20 років? “Я не пророк”, – відказав Фішер.

Для президента Броніслава Коморовського це був другий візит в Україну протягом тижня. Позаминулої суботи він їздив до Харкова, щоб віддати шану жертвам катинської різні. Там він також спілкувався з прем’єром Миколою Азаровим, який на додачу відвідав іще Варшаву в четвер. Це раптове пожвавлення на лінії Київ – Варшава свідчить про те, що в польській зовнішній політиці заново оцінено значення України.

“Це вже третій президент Польщі, після Квасьнєвського та Качинського, який починає зі спроб покращення відносин з Росією. Проте невдовзі виявляється, що нашим першим партнером на сході, на кому треба акцентувати, є Україна. І те, що нинішній президент починає це усвідомлювати, пробуджує надію”, – розповів Rzeczpospolita присутній в Ялті депутат Європарламенту від [польської партії] “Право і справедливість” Павел Коваль.

Як можна судити з атмосфери зустрічі, образові України на чолі з Віктором Януковичем шкодять зміни форми правління (повернення до президентської системи) та наступ Служби безпеки України на головне опозиційне угруповання, партію “Батьківщина”, де головує екс-прем’єр Юлія Тимошенко.

Покажіть мені докази

“Недотримання демократичних стандартів” і тиск СБУ на опозицію розкритикувала в четвер Європейська народна партія, до якої, серед інших, належить [польська правляча партія] “Громадянська платформа”.

Янукович відповів Rzeczpospolita, що хотів би побачити докази такого тиску. “А якщо вони знайдуться, то з ними слід звертатися до суду”, – додав він.

YES була закладена шість років тому з ініціативи Віктора Пінчука, одного з найбагатших людей в Україні та зятя колишнього президента Леоніда Кучми. Наглядову раду YES очолює Алєксандр Квасьнєвський, що так само безуспішно допитував Януковича про те, як Україна хоче узгодити тісну співпрацю з Москвою та прагнення в ЄС. YES проводилася з 1 по 3 жовтня в царському палаці у Лівадії (в межах Великої Ялти), де в лютому 1945 року Сталін, Рузвельт і Черчілль ділили Європу на радянську та західну зони. Тепер тут дискусія присвячена майбутньому Європи та місці в ній України.

Єжи Хащинський, Rzeczpospolita (Польща)

Переклад InoZMI