У лікарні з діагнозом гепатит вже 55 людей з міста Щолкіне

55 людей опинились у лікарні з діагнозом гепатит.

Медики досі не можуть встановити причини спалаху вірусу у місті Щолкіне.

У питній воді інфекції не виявили, проте не виключають, що вона там була. Вдалося лише з`ясувати, що люди могли заразитися побутовим способом або через неякісні харчові продукти. Тим часом хвороба прогресує - щодня до лікарень потрапляє близько трьох людей. Скільки ще може підхопити вірус - невідомо, повідомляє канал "24".

Головний державний санітарний лікар Криму Василь Мізін: "Я думаю, що спалах вичерпає себе протягом місяця, в подальшому можливо будуть випадки, як це буває".

Санепідеміологи запевняють - пити воду з місцевого водопроводу безпечно. Втім профілактику захворювання роблять досі - воду хлорують та проводять хіміопрофілактику. Тим часом з лікарень поволі виписують здорових - вже восьмеро осіб, які хворіли гепатитом повернулися додому.

Як повідомляв УНІАН, ситуацію в місті Щолкіне, де зафіксовано спалах гепатиту, визнано надзвичайною ситуацією місцевого характеру.

Справка УНІАН: На території м. Щолкіне з попереднім діагнозом вірусний гепатит із 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб.