Керченська трагедія (фото)

11 листопада в акваторії Азовського і Чорного морів сталася катастрофа, яка за масштабами та наслідками значно перевищує ті, які були тут до того часу. Навіть старожили не пам`ятають такого шторму в Керченській протоці...

Що сталося?

В результаті стихії постраждало 13 суден, із них – 5 затонули і 8 сіли на мілину. Таку сумну статистику навів головний МНСник країни Нестор Шуфрич. За його словами, найбільше аварій сталося в районі Керченської протоки. Там одночасно, і це, незважаючи на штормове попередження (воно було оголошено ще у п`ятницю!), перебувало близько 150 суден.

Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонєфть-139». В море потрапило близько 1,2 тонн мазуту (!). Крім того, затонули судна «Вольногорск», «Нахічевань», «Ковель», які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки.

Вважаються зниклими безвісти 20 моряків (15 із судна «Хадж-Ісмаїл», яке затонуло в районі Севастополя, і 5 - із судна «Нахічевань»).

Як запевняє Шуфрич, пошуки людей триватимуть (як мінімум) ще кілька днів.

Море стало чорним...

«Керченська протока забруднена мазутом і сіркою, – було повідомлено на засіданні Державної комісії з техногенної безпеки, яке відбулося в Керчі. – Спостерігаються 2 «язики» нафтопродуктів завдовжки 2 кілометри...

...море стало чорним від нафти, – кажуть очевидці. Про це свідчать і численні фото, які можна знайти в інтернеті.

Офіційних даних про наслідки «нафтової трагедії» поки що немає. Але екологи та «зелені», а також наукова спільнота б`ють на сполох.

Нафтопродукти, які в результаті аварій на суднах потрапили в протоку, вкрай небезпечні для тваринного світу. Як розповів завідуючий лабораторією Кримської республіканської асоціації «Екологія і світ» Едуард Березовський, нафта і нафтопродукти – це дуже погано для довкілля.

- Нафта в морі зменшує концентрацію кисню, - розтлумачив експерт. А це означає, що потерпають мешканці моря, водорості, оскільки через нафтову плівку гірше проникає світло.

Крім цього, – додав він, – від нафти й нафтопродуктів дуже страждають птахи.

- Якщо на пір’я потрапляють нафтопродукти, то птахи не можуть літати, - зазначив хімік-аналітик, додавши, що тоді вони просто гинуть.

Щодо впливу розливу нафтопродуктів на туристичну галузь Криму, експерт зазначив, що до курортного сезону-2008 ще багато часу, а тому мазут встигнуть зібрати.

- А ось тварини страждають вже зараз, - підкреслив він.

Як повідомляє представник Краснодарського краю, «на узбережжі загинули 30 тис. птахів і стільки ж забруднені мазутом, тобто, швидше за все, вони також загинуть».

Але за словами експерта з біорізноманітності «Товариства охорони птахів України» Олександра Грінченка, «30 тисяч загиблих птахів унаслідок розливу нафти - це цифра дуже приблизна і, на жаль, не остаточна».

Орнітолог вважає, що ймовірніше, кількість загиблих птахів збільшуватиметься.

- Керченська протока є місцем зимівлі багатьох птахів і перехрестям проходження перелітних птахів. Торік, за підрахунками орнітологів, із російської сторони Керченської протоки зимувало понад 200 тисяч лисухи. Крім того, якраз у цей час відбувається масовий переліт чомги», - пояснив експерт.

За словами орнітолога, з абориґенів «під загрозою нафтового полону і загибелі залишаються тисячі бакланів і чайок»...

Сіркова загроза

Шуфрич каже, що сірка в суховантажниках, що зазнали аварії в Керченській протоці, перебуває в закритому стані.

- Сірка закрита залізними кришками, - повідомив міністр, водночас він зазначив, що спочатку була небезпека, що кришки в результаті аварії суден могли бути пошкоджені. Разом з тим, він підкреслив, що це - попередня інформація.

Едуард Березовський стверджує, що сірка, яка, можливо, потрапила в море в результаті аварії суховантажів, не така небезпечна для тварин, як нафта.

- Елементарна сірка – достатньо інертний елемент, вона погано змочується водою. Вона навряд чи заподіє якусь серйозну шкоду, - каже він. Водночас, він підкреслив, що сірку треба підняти.

Президент Кримської академії наук, лідер кримських «зелених» Віктор Тарасенко переконаний, що «якщо дві тисячі тонн сірки не підняти, вся ця чужорідна маса може розповзтися дном на багато миль, що стане серйозним навантаженням для екосистеми двох морів».

- Цю техногенну аварію передбачували. Річ у тому, що судновласники, щоб уникнути додаткових витрат (мита, портових зборів) здійснюють перевалювання сипких вантажів безпосередньо в морі, з борту на борт суховантажів і барж. Економія грошового еквівалента призводить до масштабних екологічних втрат і ризиків. Про це свідчать знімки з космосу й спостереження екологів. Шлейф пилу хімічних речовин тягнеться на десятки кілометрів від місця перезавантаження. Потім це все осідає на дно й зумовлює забруднення акваторії й без того забрудненої інтенсивним рухом водного транспорту Керченської протоки, - підкреслює Тарасенко.

На думку «зелених», прийшов час зупинити піратські методи перевалювання. Тому необхідно створити міждержавну комісію України та Росії, яка зможе запропонувати методи й заходи законного, цивілізованого, відповідного екологічним нормам вирішення цього питання...

Деякі експерти кажуть, що на відновлення моря піде від двох до шести років...

Тоді, може, від ідеї будівництва мосту Керч-Кубань поки що слід відмовитись...

Фото УНІАН та з сайта МНС.